"Allegri punta alla finale di Coppa Italia: centrare gli obiettivi per la Juventus" Max Allegri punta alla finale di Coppa Italia contro la Lazio, con la Juventus in vantaggio. La coppia Chiesa-Vlahovic guiderà l'attacco. Il titolo vale 7 milioni, fondamentali per il club. Cambiaso e Kostic sulle fasce, Perin in porta al posto di Szczesny, Danilo in difesa. Gatti squalificato.