"Allegri punta alla finale di Coppa Italia: obiettivo centrato per la Juventus?"

"In questo momento la cosa più importante è centrare gli obiettivi". Parola di Max Allegri, che stasera (alle 21, Canale 5), cercherà di centrare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri partono con il vantaggio di 2-0 dell’andata. E Max si affida alla coppia d’attacco già collaudata Chiesa-Vlahovic. Un binomio che in questa stagione non è riuscita a emozionare i tifosi. Il palio una finale e un titolo che vale potenzialmente circa 7 milioni, buoni per dar sollievo alle casse del club. Cambiaso e Kostic dovrebbero essere la scelta definitiva sulle fasce. Perin al posto di Szczesny, in difesa Danilo, con Gatti squalificato.