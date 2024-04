"Allegri: 'Puntare alla Champions, non ai 20 punti dall'Inter'"

"Abbiamo otto partite di campionato, dobbiamo trovare i punti per centrare l’obiettivo principale di raggiungere la Champions". Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara con la Fiorentina, sottolinea quale sia il traguardo della sua Juve, alle prese con una crisi prolungata in campionato. "I numeri sono quello che contano – prosegue il tecnico bianconero – il campionato dice il valore reale delle squadre. In questo momento siamo a 20 punti dall’Inter. Non dobbiamo pensare a questi 20 punti ma dobbiamo pensare a quelli che ci mancano per entrare in Champions. Finire terzi o quarti non importa, dobbiamo arrivarci".

Allegri osserva che "le vittorie fanno vedere tutto in modo diverso": il successo sulla Lazio in Coppa Italia "era una competizione diversa ed era solo il primo round, ora abbiamo venti giorni per rituffarci in campionato con l’obiettivo di sistemare e consolidare la nostra posizione". Quasi tutta la rosa è disposizione: "Quella di Milik – precisa l’allenatore – è l’unica assenza, tra 15-20 giorni potrà essere a posto".