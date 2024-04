Allegri può gioire: la cavalla Estrosa lo fa vincere ancora

La Juve va così così, e di sicuro non brilla per fantasia: ma Max Allegri può ben dire di aver vissuto un’altra domenica Estrosa, come il nome della cavalla che tante soddisfazioni sta regalando al tecnico bianconero, che è quasi abbonato ai successi soprattutto all’ippodromo Capannelle. Oppure si potrebbe dire che va meglio con i cavalli che con la zebra.

Ieri nel Premio Signorino, gara prestigiosa sui 1800 metri della domenica capitolina, la cavalla Estrosa ha vinto ancora, proiettandosi con ambizioni fondate verso il prossimo Presidente della Repubblica, storica pattern che si correrà il 19 maggio nell’imperdibile Derby Day.

La quattro anni montata da Dario Di Tocco, in rigorosa giubba amaranto, ha ottenuto un successo che vale doppio perchè per la prima volta ha sfidato i maschi, respinti tutti con un’azione gagliarda e potente. A 300 metri dal palo, la cavalla ha rotto gli indugi filando via in corda, allungando in modo prepotente e contenendo poi il tentativo di recupero di Mordimi e Canticchiando che si sono dovuti arrendere.

"È stata una grande emozione per me – ha detto lo stesso Allegri al termine della corsa –, soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi. Ed è la prima volta. Naturalmente sono molto contento anche per gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, che stanno facendo un ottimo lavoro".