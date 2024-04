Allegri sul futuro della squadra. "L’anno prossimo sarà stimolante»

Max Allegri ha come sempre un grande senso pratico, anche alla vigilia della sfida contro il Milan: "Ci giochiamo il secondo posto in campionato. Contro il Milan è sempre uno scontro diretto. In caso di vittoria avremmo le ultime gare per correre per questa posizione nella classifica finale. La prossima stagione sarà bellissima, perché quando giochi tante competizioni è tutto ancora più stimolante".

Una dichiarazione che suona come un manifesto programmatico, visto che le voci degli ultimi giorni fanno pensare che non sarà Allegri, a guidare la Juventus nella prossima stagione.

Su una cosa comunque il tecnico juventino è d’accordo con Pioli: "L’Inter è nettamente più forte e ha valori diversi rispetto alle altre, mi prendevano per matto ma bisogna essere realisti, la sfida del futuro della Juve sarà quella di essere competitivi all’interno di una sostenibilità. Arrivando in finale di Coppa Italia abbiamo raggiunto in parte un obiettivo, ora abbiamo tre gare per fare i punti per la Champions". A chi dice che non avere le coppe può essere un vantaggio, Allegri risponde così: "La Juventus per cinque anni ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e ha giocato due finali di Champions. Siamo sempre arrivati giocando circa 55 partite, tutti gli anni. Rispetto il pensiero di Pioli e Marotta, al quale faccio i complimenti per lo scudetto, ma i fatti dicono altro".