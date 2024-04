Allegri, tre giorni dopo c’è sempre la Lazio. In Coppa la Signora si aggrappa a Vlahovic

Cambia lo stadio, non l’avversario: per una Juventus in crisi c’è subito, di nuovo, la Lazio dell’ex Tudor che ha fatto passare una Pasqua amara, ma non da cioccolato fondente, ad Allegri e ad una squadra che fatica a trovare un’identità compiuta.

Sono passati solo tre giorni dal gol di Marusic nel recupero che ha regalato al nuoto tecnico della Lazio i primi tre punti, stasera nell’andata delle semifinali di Coppa Italia alle 21 (diretta Canale 5, ritorno a Roma il 23 aprile) ci sarà subito l’occasione per capire se il confronto tra Massimiliano Allegri e la squadra ha avuto uno sviluppo concreto sul campo.

La serie negativa della Signora parla di una sola vittoria nelle ultime nove partite di campionato e di un Bologna che ormai incalza il terzo posto dei bianconeri. Ce n’è abbastanza per sostenere che il tecnico sta attraversando forse il momento più difficile da quando ha deciso di tornare alla Juventus. Questo nonostante la testimonianza di fiducia dell’ad del club Scanavino alla vigilia del match di sabato.

Allo Stadium i bianconeri cercano di andare avanti nella corsa verso quello che potrebbe essere l’unico trofeo stagionale. Il calendario poi proporrà la Fiorentina allo Stadium domenica e poi il derby con il Toro sabato 13 aprile.

Allegri ritrova Vlahovic, che ancora non si è sbloccato in coppa, al suo fianco uno tra Chiesa e Yildiz, con il turco leggermente favorito. Alex Sandro e Alcaraz dovrebbero essere convocabili, in difesa torna Gatti con McKennie in mediana al posto di Miretti. Sulla fascia ballottaggio tra Iling-Junior e Kostic, l’unico indisponibile è Milik. Tra i pali dovrebbe esserci il “portiere di Coppa” Perin nel 3-5-2.

In casa Lazio, diversi i cambi in formazione per Tudor rispetto alla partita di sabato. Prima di tutto in attacco, dove Immobile sembra in vantaggio su Castellanos. L’attaccante e capitano biancoceleste è stato provato oggi nell’undici titolare, dietro di lui dovrebbero esserci Luis Alberto (recuperato dopo l’affaticamento muscolare) e Zaccagni. In mezzo ballottaggi apertissimi e potrebbero spuntarla Guendouzi e Vecino per Cataldi e Kamada. Nessun cambio in difesa dove il tecnico laziale punterà ancora sul modulo a tre. Ai box, invece, ci sono ancora Provedel, Lazzari e Rovella. Pellegrini è squalificato.

Formazioni. Juventus: (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Massa di Imperia.

Tv: ore 21, Canale 5.