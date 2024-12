Carboni: alti e bassi. Bianco vuole troppo. Dany Mota frenato

TURATI 5. Due gol dall’area piccola: quella che dovrebbe essere il suo regno inviolabile. Attento tra i pali.

PEDRO PEREIRA 5,5. Sfrutta una fascia che con McKennie è un po’ scoperta, ma nella ripresa si dimentica Yildiz.

D’AMBROSIO 6. Ordinato con l’esperienza, in affanno con il fisico. Pronti-via rischia il regalone alla Juve, poi regge.

PABLO MARI’ 6,5. Controllate le tasche, c’è Vlahovic. Dusan ci prova, e ci riprova, a scappare, ma non va via.

CARBONI 5. Metti un salvataggio sulla linea e un assist, ma anche due leggerezze che pesano due gol. Media insufficiente.

KYRIAKOPOULOS 5,5. Prova a dare una mano in copertura su Conceiçao, ma il 7 va che è una meraviglia. Sfuriate in avanti a basso dosaggio.

BIRINDELLI 7. Mezz’ala, che inedito. Coraggioso Nesta, lui non da meno: si butta in area e segna al volo alla squadra di papà.

BONDO 6. Qualche solito azzardo in zona rossa: la costruzione dal basso non è sua, ma la regia è salda.

BIANCO 5. Chiamasi eccesso di foga: ha talmente voglia di fare da sbagliare troppo, rischiando di pagare a caro prezzo.

CAPRARI 6. Sufficiente perché pericoloso più degli altri, ma dalle sue qualità sarebbe anche legittimo pretendere qualcosa in più.

DANY MOTA 5. Il Leao del Monza: chissà quante cose potrebbe e, ma quante altre rimangono in canna senza essere espresse.

ALL. NESTA 5,5. Azzeccata la scelta di Birindelli. Ha nove assenti, almeno altrettanti tentativi, ma che errori: i gol presi in questo modo sono un limite su cui lavorare. Ciurria 6,5. Ingresso che dà vivacità. Mancava, e manca ancora la sua migliore versione. Ma può essere una marcia in più. Voto squadra 5,5.

m. c.