Certezza McKennie. Yildiz, partita no. Crescendo Thuram

MAIGNAN 7. Solidissimo su Yildiz e Weah. In posizione con Koopmeiners. Poi, gioco forza, incassa.

EMERSON ROYAL 4. Prova a chiudere, spingere, disimpegnare, crossare: emblema del vorrei ma non riesco. Mbangula scappa via quasi sempre. Per di più beffa Maignan.

GABBIA 6. Torna per l’infortunio di Thiaw: asciutto ed essenziale.

TOMORI 5. Mura Gonzalez e piazza più di una toppa, ma crolla in tutto e per tutto a tu per tu con Weah.

THEO HERNANDEZ 5,5. Copre e soprattutto morde nella prima parte. Che rischio con Koop... Non si riprende fino al 2-0.

BENNACER 5. Le idee a tratti ci sono, ma le gambe non ancora: porta troppo palla e non ne sradica.

FOFANA 5,5. Gioca la 32esima gara stagionale. Ed è comunque tra gli ultimi a mollare. Alti, più bassi: vedasi il bis bianconero.

REIJNDERS 5. Col nuovo tecnico non ha ancora ingranato: luce spenta.

MUSAH 5. Corsa, sì. Efficacia, no: nè da esterno, nè da mezz’ala.

ABRAHAM 5. Ripiega anche su Koopmeiners e prende falli. Il peso in avanti è praticamente zero.

LEAO 4,5. Giochi di gambe e movimenti: buone premesse che si sgretolano. Centra Di Gregorio per poi, di fatto, sparire.

All. CONCEIÇAO 5. Le assenze pesano, ma la reazione di Riad è lontanissima.

Jimenez 6. Ala, poi terzino: quel che può. Camarda 6. Prova a dare profondità. Terracciano, Jovic sv.

Voto squadra 5

l. m.