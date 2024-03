Chiesa in affanno. Energia Miretti . Kostic non punge

SZCZESNY 6,5. Reattivo su Bani, poi non deve strafare.

GATTI 6,5. Due conclusioni senza troppa fortuna, e dietro poi non concede nulla.

BREMER 6. Svetta sempre mantenendo l’ordine.

DANILO 6. Vitinha tende a scappargli e si prende un giallo, ma poi il capitano non capitola mai.

CAMBIASO 6,5. Avvio frenato, nella ripresa cresce e crossa che è un piacere.

MCKENNIE 5,5. Prova un po’ anonima: sono mancate le idee, più che l’energia.

LOCATELLI 5,5. Nel grigiore della Juve non riesce ad emergere e ad alzare il ritmo.

MIRETTI 6. Gli errori quasi non si contano, ma è uno dei pochi a provarci, a credere nella giocata con la giusta dose di azzardo.

KOSTIC 5. Giusto uno strappo dei suoi, poi un affanno diventato ormai consueto.

VLAHOVIC 4. Un’occasione fallita, le incomprensioni con Chiesa e quel rosso evitabilissimo, di pura frustrazione.

CHIESA 4,5. Un altro decollo fallito, un’altra partita in cui riesce a mostrare solo nervosismo.

ALL.: ALLEGRI 5. La sfuriata finale non serve a eludere il legittimo interrogativo: perché la Juve si è impigliata su se stessa, dopo la bella cavalcata iniziale? Gli uomini sono gli stessi, e non ci sono fatiche d’Europa da elevare ad alibi. E’ forte il dubbio che i suoi non lo seguano più. Rischia il tridente solo nel finale, troppo poco.

Rabiot 6. Un paio di palloni sradicati dai piedi degli avversari per dimostrare quanto è indispensabile.

Yildiz 5,5. Nessun acuto, ma almeno prova a dare la scossa.

Iling Junior 6. L’inglese centra il palo e dà l’idea di poter combinare sempre qualcosa.

Weah, Kean sv.

Voto squadra 5

p.g.