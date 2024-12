Juventus-Fiorentina 2-2, la doppietta di Thuram non basta: Sottil ferma la Signora

Torino, 29 dicembre 2024 - Un altro pareggio per la Juventus, che impatta 2-2 con la Fiorentina. All'Allianz Stadium i bianconeri si portano in vantaggio due volte con Thuram, ma i viola rispondono in entrambi i casi: prima con l'ex Kean, poi con Sottil nel finale di partita. Con questo risultato le due compagini chiudono il 2024 con 32 punti in classifica, appaiate al quinto posto.

Le scelte dei due allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Motta. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Primo tempo

Bastano cinque giri di lancette per assistere alla prima occasione della gara: il cross di Conceicao trova la testa di Vlahovic, la cui zuccata non inquadra per poco la porta. Il match viene poi interrotto per un paio di minuti a causa dei cori razzisti dei tifosi della Fiorentina nei confronti proprio di Vlahovic. La Juventus prova a fare la partita, mentre i viola si affidano alle ripartenze. Al 19' Thuram spacca la gara: la percussione centrale del francese non viene fermata dai toscani e così il centrocampista bianconero può arrivare fino all'area avversaria e scagliare un destro preciso che infila De Gea. La replica degli uomini di Palladino è immediata: servizio per Kean che si gira bene, ma al momento della conclusione l'attaccante non è preciso, anche a causa della trattenuta di Gatti. Con il trascorrere dei minuti sembra crescere la formazione ospite, che arriva più facilmente in zona pericolosa. Al 31' serve un grande intervento in scivolata di Locatelli per evitare guai sul tiro di Gudmundsson. Al 39' Kean invece fa valere la legge dell'ex: il cross di Adli è perfetto, scavalca Kalulu e per il numero 20 è un gioco da ragazzi trafiggere Di Gregorio. Passano pochi secondi e anche l'altro ex, Vlahovic, ha una super chance sul lancio di Koopmeiners, ma De Gea mura il sinistro dell'avversario. Madama va ad un passo nuovamente dal 2-1 con una staffilata di Locatelli che sfiora il bersaglio grosso. E' questa l'ultima emozione della frazione d'apertura.

Secondo tempo

La ripresa inizia al meglio per i piemontesi: al 48' Koopmeiners vede l'inserimento di Thuram, Cataldi riesce solo a sporcare il pallone e il centrocampista transalpino se lo ritrova a disposizione per siglare la doppietta personale. Palladino si gioca la carta Beltran, togliendo dal campo Gudmundsson. L'argentino è immediatamente incisivo, quando al 60' lancia Kean in profondità: il tiro viene bloccato a terra da Di Gregorio. Cambi anche per Thiago Motta che inserisce Cambiaso e Yildiz per McKennie e Mbangula, mentre dall'altra parte va dentro Mandragora per Cataldi. Tanta l'intensità sul terreno verde di gioco. A differenza del primo tempo, la Vecchia Signora non si abbassa dopo il vantaggio, ma continua a tenere il baricentro alto. Al 74' opportunità per Gatti sugli sviluppi di un angolo: De Gea non si fa sorprendere dalla zuccata del rivale. Continuano le sostituzioni e stavolta Palladino ne opera tre contemporaneamente, puntando su Richardson, Ikonè e Gosens. Thiago Motta lancia in campo Nico Gonzalez, che all'83' si rende pericoloso con un mancino che si spegne sulla rete esterna. Quattro giri di lancette dopo ecco il pari degli ospiti: batti e ribatti nell'area dei piemontesi, la sfera arriva a Sottil che al volo non dà scampo a Di Gregorio. Nel primo dei quattro minuti di recupero De Gea viene di nuovo sollecitato da Conceicao. E' l'ultimo sussulto dell'incontro, che va in archivio sul 2-2.

Il tabellino

Juventus-Fiorentina 2-2

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (61′ Cambiaso); Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula (61′ Yildiz); Vlahovic (81′ Nico Gonzalez). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Douglas Luiz, Adzic. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi (74′ Gosens); Cataldi (64′ Mandragora), Adli (74 Richardson); Colpani (74′ Ikone), Gudmundsson (58′ Beltran), Sottil; Kean. All. Palladino. A disp. Terracciano, Martinelli, Pongracic, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Kouame.

Marcatori: 19′ e 48′ Thuram, 38′ Kean, 86′ Sottil

Ammoniti: 58′ McKennie, 68′ Kalulu, 76′ Locatelli, 91′ Palladino Arbitro: Mariani di Aprilia

