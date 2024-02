Chiesa prova a riprendersi la Juve. Arriva l’Udinese, è sempre speciale. Il dubbio di Allegri: Fede o Yildiz

L’attore senza la sua spalla perfetta vuole riprendersi il centro della scena. Chiesa in cerca del ruolo di protagonista questa sera (20,45) in Juventus-Udinese: per spazzare le voci di mercato che vedrebbero il Liverpool interessato all’attaccante bianconero ancora senza rinnovo. Ma anche per mettere una pietra sopra al derby interno con l’arrembante (e giovanissimo) Yildiz: un ballottaggio su cui mister Allegri sciglierà oggi dafinitivamente le riserve. Vlahovic (la spalla), non c’è, non ha recuperato in tempo dal suo affaticamento muscolare: "Non ha niente di particolare, ha un affaticamento all’adduttore, dovrebbe essere a disposizione con il Verona", rassicura il mister. La coppia perfetta dell’attacco di Max quindi non s’ha da fare. Al posto di DV9 ci sarà dunque Milik, con un altro possibile ventaglio di scelte. “Domani avremo quattro attaccanti, porteremo Cerri dalla Next Gen. Chiesa sta bene come Yildiz e lo stesso Milik, domattina deciderò chi giocherà tra Yildiz e Chiesa".

Fede ha voglia di tornare in gruppo più che mai e lasciarsi alle spalle tutti gli stop, uno dietro l’altro (almeno 5 in stagione), rimediati a causa del ginocchio dolorante. Il gioco della stella bianconera ha bisogno di minuti sulle gambe e di una condizione consolidata a forza di campo e l’inizio da titolare di questo 2024 potrebbe arrivare proprio oggi. Sarà il giorno della ripartenza? Di sicuro il precedente di questa stagione porta bene: fu un secco 3 a 0 in terra friulana nella gara di andata, una maxi-danza aperta proprio dal primo gol di Federico Chiesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Cioffi

Arbitro: Abisso di Palermo

Orario e tv: 20,45 Dazn/Sky

Gabriele Tassi