Clamorosa eliminazione per il Napoli di Mazzarri. Miracolo Frosinone. Poker al Maradona Il Napoli esce sconfitto 0-4 dal Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Frosinone raggiunge per la prima volta i quarti, dove affronterà la vincente della sfida tra Juventus e Salernitana. La maledizione degli ottavi di Coppa Italia per il Napoli continua.