Coppa Italia, Juventus-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla

Torino, 10 gennaio 2024 - L'ultimo quarto di finale di Coppa Italia vede sfidarsi all'Allianz Stadium la Juventus e il Frosinone. Nel turno scorso, ampi successi per entrambe le squadre: i bianconeri hanno inflitto un tennistico 6-1 alla Salernitana, mentre i giallazzurri hanno eliminato il Napoli espugnando per 4-0 lo stadio Diego Armando Maradona. In precedenza, la truppa di Eusebio Di Francesco aveva avuto la meglio prima del Pisa e poi del Torino, con quest'ultimo battuto in casa per 2-1. Insomma, i ciociari sono abituati a compiere grandi imprese sui campi avversari e adesso sognano un altro colpaccio "on the road", contro la società che ha vinto più volta la Coppa Italia, ossia 14. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la Lazio.

Statistiche, curiosità e precedenti

Juventus e Frosinone non si sono mai affrontate in Coppa Italia: tra Serie A e Serie B, nei sette precedenti tra queste due squadre, si contano sei vittorie piemontesi (l'ultima delle quali risalente allo scorso dicembre, 2-1 allo "Stirpe") e un pareggio. In cinque gare su sette, Madama non ha incassato reti. Dando un'occhiata ai confronti a Torino, sono tre in tutto, con due affermazioni per i bianconeri e un pareggio. Per la società ciociara, i quarti di finale rappresentano un traguardo storico, raggiunto per la prima volta nella sua storia proprio in questa edizione: finora solo due squadre della regione Lazio (Lazio e Roma) hanno agguantato il pass per le semifinali. Semifinali dove la Juventus è approdata in tutte le ultime quattro edizioni. L’ultima volta che i torinesi sono stati eliminati ai quarti risale alla stagione 2018/19 (sconfitta 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta). Madama è il club che vanta il maggior numero di partecipazioni alla semifinali (35). La Juventus ha subito almeno un gol in tutte le ultime tre gare di Coppa Italia disputate tra questa e la scorsa edizione. Il Frosinone ha invece trovato la via della rete in tutte le ultime nove partite di Coppa Italia disputate, già striscia record per i laziali nella competizione. Escludendo gli autogol, tutti gli ultimi 15 sigilli della Signora in Coppa Italia portano la firma di giocatori diversi. I più giovani marcatori di questa edizione di Coppa Italia giocano con Juventus e Frosinone: Kenan Yildiz e Arijon Ibrahimovic, entrambi classe 2005. Curiosamente sono anche i due più giovani marcatori del massimo campionato.

Le parole di Allegri

"È una partita secca, giochiamo contro una squadra che, nell’ultimo turno, perdendo 3-0 in casa ha sfiorato la rimonta. È una squadra che gioca, spensierata, e per loro è un’occasione unica per arrivare in semifinale", sono le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri. "Questo è un periodo importante, la Coppa Italia è un obiettivo, bisogna fare una partita seria, con la testa giusta, con l’obiettivo di arrivare a giocare la semifinale. Il Frosinone fa gol in tutte le partite, crea tanti pericoli e ha vinto 4-0 a Napoli, bisogna fare una partita di alto livello. Pressione? Alla Juve c'è sempre. Abbiamo iniziato un percorso importante, la Juve per dieci anni ha dominato in Italia, è normale che poi ci siano anche altre squadre. Veniamo da due anni - continua l'allenatore della Juventus - in cui la squadra è cambiata, quest’anno ci sono tanti giovani, ma noi dobbiamo ambire sempre al massimo, poi ci sono gli avversari. Ora pensiamo a domani dove una vittoria ci porterebbe in semifinale e poi ci concentreremo sul campionato".

Sulla formazione anti Frosinone, Allegri aggiunge: "Chiesa non ci sarà. Oggi il ginocchio stava meglio, non è niente di preoccupante e se tutto procede come oggi martedì lo avremo sicuramente a disposizione. Cambiaso sta meglio, quindi abbiamo fuori Chiesa, Rabiot, De Sciglio, che sta facendo il suo percorso per rientrare, e Kean. Gli altri sono tutti a disposizione. In porta giocherà Perin, in difesa Gatti e Bremer, poi devo decidere il terzo tra Rugani e Danilo. A centrocampo rientra Locatelli, mentre sugli esterni difficilmente Cambiaso e Iling-Junior potranno cominciare dall'inizio, deciderò se far giocare Weah e Kostic. Davanti stanno bene sia Vlahovic, sia Yildiz, sia Milik. Sceglierò domani i due titolari tra loro tre, ma come dico sempre saranno fondamentali anche i cambi".

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Vlahovic, Milik. All. Allegri

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Lusuardi; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Caso. All. Di Francesco.

Orario e dove vederla

La sfida dell'Allianz Stadium è fissata per giovedì 11 gennaio, con il calcio d'avvio alle 21, e verrà trasmessa in diretta, gratis e in chiaro, su Italia Uno. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, grazie a Infinity+ e Sportmediaset.it.

La designazione arbitrale

Sarà il signor Juan Luca Sacchi di Macerata a dirigere Juventus-Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Giovanni Baccini di Conegliano Veneto (Tv) e Domenico Palermo di Bari. Il Quarto Uomo sarà il signor Paride Tremolata di Monza. Al Var il signor Avar Federico La Penna di Roma 1, Avar il signor Gianluca Aureliano di Bologna.

