Juventus in difficoltà: mai così male negli ultimi 14 anni

Torino, 13 gennaio 2025 – Non è sicuramente il momento migliore per la Juventus, che anche nel derby contro il Torino non è andata oltre il pari. Dopo un inizio di stagione col botto, nel quale i bianconeri sembravano potersi iscrivere alla lotta per il titolo, sono presto sprofondati fino al quinto posto in classifica, alla distanza siderale di 14 punti dal Napoli capolista. Nonostante più volte sia Thiago Motta che Giuntoli abbiano ammesso come l'obiettivo della Juventus sia quello di arrivare tra le prime quattro, non si può dire che finora la stagione della Vecchia Signora stia andando secondo i piani.

Se da un lato va evidenziato il fatto che i bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, dall'altro non si può non considerare che le 7 vittorie messe a referto finora sono troppo poche. Anche i pareggi, ben 12 al termine del girone d'andata, sono decisamente troppi per una squadra come la Juventus. Nelle prime diciannove giornate, la Vecchia Signora ha conquistato appena 33 punti, registrando il peggior inizio negli ultimi 14 anni. Per ritrovare un girone d'andata peggiore, bisogna tornare indietro fino alla stagione 2010/11, quando sulla panchina dei bianconeri sedeva Luigi Delneri: allora la Juventus chiuse la prima fase di campionato con 31 punti, due in meno di quelli attuali. Da quel momento in poi, la Juventus chiuse il girone d'andata con almeno 34 punti conquistati, prima di questa stagione.

Nel 2011/12, il primo anno con Conte in panchina, dopo 19 giornate la Juventus aveva conquistato 41 punti, mentre nei successivi due anni con il tecnico salentino in panchina (2012/13 e 2013/14), i bianconeri chiusero il girone d'andata rispettivamente con 41 e 44 punti. Nel 2014/15, con Allegri in panchina, i punti dopo le prime 19 giornate erano 46, mentre nel 2015/16, anno nel quale la Vecchia Signora faticò tanto all'inizio, per poi vincere comunque al termine della stagione, all'inizio del girone di ritorno i punti erano 39. Nel 2016/17, sempre con Allegri in panchina, i punti dei bianconeri dopo 19 giornate erano 48, mentre nella stagione successiva, la 2017/18, 47. Nell'ultimo anno della sua prima esperienza sulla panchina della Juventus, nel 2018/19, Allegri conquistò ben 53 punti in tutto il girone d'andata, e Sarri nel 2019/20 arrivò a 48. Nel 2020/21, con Pirlo in panchina, i punti dei bianconeri dopo le prime 19 giornate erano 39, e anche Allegri, subentrato l'anno successivo, faticò decisamente di più rispetto alla sua prima esperienza sulla panchina bianconera, dato che chiuse con soli 34 punti il girone d'andata della stagione 2021/22. Nella 22/23 le cose andarono meglio, come dimostrano i 38 punti conquistati, mentre nella stagione precedente (23/24) Allegri arrivò addirittura a 46 punti dopo 19 giornate, registrando l'inizio migliore dai tempi di Sarri, per poi calare a picco nel girone di ritorno.