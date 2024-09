Di Gregorio c’è. Koop, che errore. Yildiz non si accende

DI GREGORIO 6,5. C’è su McTominay e Politano: altro clean sheet, e di bel peso.

SAVONA 6. Piuttosto impreciso, ma poi disinnesca Kvara: non è da tutti.

KALULU 6,5. Da centrale si adatta in fretta: convince per tempismo e decisione.

BREMER 7. Che si tratti della saetta Politano o del gigante Lukaku, sa sempre come chiudere.

CAMBIASO 6. Immette lucidità e corsa in molte zone di campo: regista occulto ma virtuoso della Signora.

LOCATELLI 6. Gara a lungo bloccata, e può inventare solo col contagocce. Sradica però nell’area bianconera un paio di palloni pericolosi.

NICO GONZALEZ 5,5. Un po’ eclissato, cerca soprattutto di chiudere gli spazi.

MCKENNIE 5,5. Si inserisce in ogni minimo varco, ma senza grande costrutto.

KOOPMEINERS 6. Per ora si fa notare soprattutto in interdizione. Al 71’ spreca una chance dopo la discesa di Cambiaso.

YILDIZ 6. Non si accende quasi mai, ma un paio di cross interessanti riesce a produrli.

VLAHOVIC 4,5. Impacciato nelle rarissime occasioni in cui riesce a essere servito, e un suo errore innesca pure un pericoloso contropiede del Napoli. Sostituito senza troppi riguardi all’intervallo.

ALL. MOTTA 6. Il suo calcio di proposta sbatte contro il muro tattico di Conte. E’ un merito non essere finito in trappola, ma se gli zero gol subiti confortano, i sei segnati in cinque gare proprio no.

Weah 6. Nell’inedito ruolo di prima punta non spariglia le carte. Qualche fraseggio, però, lo azzecca. Thuram sv.

Voto squadra 6

Paolo Grilli