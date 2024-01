Dragusin verso la Premier. Il Napoli vira su Perez

Si scalda il mercato, l’uomo più titolato in questi giorni è il difensore del Genoa Dragusin, che sta per andare al Tottenham. Anche se a casa Zangrillo non sono tutti d’accordo: il ministro Paolo, fratello del presidente del Grifone Alberto, ieri si è detto contrario alla cessione del difensore. "Dragusin lo terrei con noi, nel modo più assoluto fino alla fine del campionato. Poi se è vero, come scrivono i giornali, che per lui offrono 30 milioni, faranno lo stesso anche a giugno", ha detto il ministro a Rai Radio1, nel programma Un Giorno da Pecora.

Secondo la BBC invece il Tottenham avrebbe pronti venticinque milioni di euro più il prestito di Djed Spence, e ci sarebbe già una base di accordo tra i due club per il 21enne romeno. Anche se il Bayern Monaco avrebbe rilanciato, comunque la squadra che al momento sembra destinata a rimanere delusa è senz’altro il Napoli, che pure era sulle tracce di Dragusin. La squadra campione d’Italia è stata spedita in ritiro a Pozzuoli dal patron De Laurentiis, che potrebbe anche doversi trovare a fronteggiare il pericolo della partenza di Kvaratskelia, almeno a sentire il procuratore del georgiano: "Chi conosce il calcio sa che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real Madrid? Ho avuto contatti su di lui con tanti club, ma dobbiamo vedere se De Laurentiis lo lascerà andare" ha detto Mamuka Jugeli, agente dell‘esterno del Napoli, alla testata georgiana ‘First Channel‘. "Ci sono anche Barcellona e Manchester United, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo". Kvaratskhelia, 22 anni, ha un contratto con il Napoli fino al 2027 a 1,4 milioni a stagione.

In difesa, per il Napoli si apre un’altra pista: Nehuen Perez. "C’è un interesse concreto", ha detto a Radio Crc Federico Raspanti, agente del difensore centrale dell’Udinese. La trattativa con il Napoli sta procedendo veloce, De Laurentiis vuole intervenire presto sul mercato di riparazione, per sua stessa ammissione.

E mentre la Juve sferra l’assalto decisivo al difensore Tiago Djalò anche grazie alla percentuale sulla rivendita di Dragusin che fu ceduto al Genoa per 7,5 milioni con una percentuale fissata sulla cessione ad un altro club, si parla di qualche altro milioni. E altri entreranno dalla cessione di Filippo Ranocchia, ora in prestito all’Empoli, che dovrebbe finire al Palermo in B per circa 3 milioni.

Quanto al Genoa, per sostituire Dragusin si sarebbe proposto Leonardo Bonucci, già propenso a cambiare aria da Berlino dopo pochi mesi, ma il grifone sarebbe poco convinto.

d. r.