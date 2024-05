Gatti manca il guizzo. Vlahovic non punge. Montero: alti e bassi

SZCZESNY 5,5. Quasi miracolo sul tiro di Freuler, poi dalla mischia spunta il pallone di Calafiori. Incolpevole sul primo gol, per il resto non impeccabile.

GATTI 5,5. Soffre come tutti i suoi compagni. Non c’è il guizzo: ha un’occasione per accorciare di testa.

BREMER 5,5. Meno efficacia e meno solidità del solito. Resta un punto fermo.

DANILO 5. Marca Castro a uomo ma se lo perde sul gol del raddoppio. Manca la precisione. Troppo morbido su Calafiori.

CAMBIASO 5. Sporca il match con un fallo da cartellino su Aebischer.

MIRETTI 5. Giallo di frustrazione dopo un brutto intervento su Posch che condiziona tutta la sua partita.

LOCATELLI 6. Copre e chiude bene in fase difensiva. Fa il suo.

RABIOT 5,5. Trova Vlahovic e Chiesa per la prima volta dopo 35 minuti.

ILING-JUNIOR 5,5. Non esce bene dai duelli sulla fascia. A volte a vuoto quando difende, ma la voglia di fare non manca.

CHIESA 7. Prova a svegliare la Juve, ma spesso si ritrova da solo. Come al solito ce la mette tutta. Il gol reinnesca la Signora.

VLAHOVIC 5,5. Invisibile per i primi venti minuti, ma il centrocampo non lo aiuta. Si riscatta con un paio di belle giocate. Alla ripresa un altro piglio, ma il gol?

ALL. MONTERO 6. Chiamato a un compito non facile, l’impatto è da incubo. Squadra in confusione, poi si riprende per magia.

Alcaraz sv. Weah sv. Prova a fare la differenza col fisico. Yildiz 6 . Entra e prova subito a mandare in profondità Vlahovic, segna il gol che vale la partita. Milik 6,5. La punizione scagliata dalla sinistra nel sette è pura magia. Fagioli 6. Entra accompagnato da una bordata di fischi, ma non sfigura.

Voto squadra 6

Gabriele Tassi