Juventus, botta al tallone per Gonzalez: può farcela per il Psv

Torino, 8 settembre 2024 – Thiago Motta proverà ad avere Nico Gonzalez in tempo per il debutto in Champions con il Psv Eindhoven campione d’Olanda. L’attaccante argentino si è infortunato in nazionale, ma quello che all’inizio si temeva essere un infortunio muscolare dovrebbe solo essere una contusione. Il problema di Gonzalez è tra tallone e caviglia, ma è botta, non distorsione e probabilmente niente a livello di lesioni muscolari o stiramenti. Significa che i tempi di recupero potrebbero essere più brevi. L’attacco Juve rischia di essere in emergenza nella settimana che porta al ritorno in Champions League, perché Conceicao starà fuori due-tre settimane per infortunio muscolare, Milik dovrebbe rientrare solo a fine mese e ora c’è anche Gonzalez in non perfette condizioni. Motta tiene dunque in caldo Mbangula, che ha chance di essere titolare sia a Empoli sia allo Stadium con gli olandesi, in un reparto di attaccanti esterni per ora limitato da assenze e problemi vari. Thiago dovrà fare di necessità virtù e ha già dimostrato di essere in grado di farlo, vincendo le due prime partite praticamente senza l’utilizzo del mercato estivo. Anche se manca una settimana, Gonzalez è da considerarsi in dubbio per Empoli, ma il fatto che non sia ancora rientrato a Torino lascia pensare che il problema possa essere di lieve entità. Speranze fondate di averlo contro gli olandesi. Più ricche le rotazioni a centrocampo dove Motta può disporre di Fagioli e Locatelli, con Koopmeiners e Douglas Luiz a dare qualità tra le linee e Thuram da valutare dopo l’infortunio muscolare. In difesa, invece, pronto a rientrare Danilo che, dopo un avvio di stagione spesso in panchina per un ritardo di condizione, ha giocato da titolare tutti e novanta i minuti con il Brasile contro l’Ecuador. ‘Fisicamente sto bene’, le parole del brasiliano che dunque si candida a giocare titolare o a Empoli o con il Psv.

Barbolini: “Motta è partito col piede giusto”

Un oro olimpico da assistente di coach Julio Velasco, ma anche una grande passione per la Juve. Massimo Barbolini, una istituzione nel volley femminile, conserva nel suo cuore un importante tifo bianconero e di panchine importanti ne ha vissute tante, più o meno come quella di Thiago ora alla Juve. Motta è partito alla grande, ha vinto due partite con i giovani, ha blindato la difesa e ora è chiamato a fare la sua prima esperienza in Champions League da capo allenatore. Va gestita la settimana da tre impegni, dando ai bianconeri risultati europei e al contempo in Italia, per tenersi in lotta Scudetto, ma le premesse sono buone: “Penso che Thiago stia affrontando la prima panchina in un top club nel migliore dei modi – le sue parole a Fuori di Juve – Non credo avrà problemi a confrontarsi con una realtà così importante e da giocatore ha militato in squadre di grande livello. A parte i risultati, che contano e sono buoni, si vede che anche nella comunicazione è partito col piede giusto”.