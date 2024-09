Gonzalez e Conceiçao, la Juve ora ha fretta

Juventus e Napoli agitano gli ultimi giorni del mercato piazzando colpi pesanti. I bianconeri hanno deciso di chiudere le trattative per due giocatori che fanno sicuramente crescere il livello tecnico della rosa di Thiago Motta: trovato l‘accordo con la Fiorentina per Nico Gonzalez, sulla base di una cifra che si aggira sui 38 milioni di euro, suddivisi in 32-33 milioni di euro (8 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo di riscatto) più 5 di bonus pagabili in più esercizi. Per l‘argentino è pronto un contratto quinquennale. Sulla tratta inversa potrebbe viaggiare Filip Kostic, che potrebbe finire in viola, ma a questo punto le due trattative sono slegate. La Juve ha raggiunto l’intesa anche con il Porto per Francisco Conceiçao, figlio d’arte, che arriverà in prestito secco per 7 milioni di euro, nei quali sarà compreso anche lo stipendio del calciatore, più 2 milioni di bonus.

Resta da chiudere la trattativa con l‘Atalanta per Koopmeiners: all’Atalanta sono stati offerti 59 milioni, non lontani dalle richieste. In uscita, con Chiesa che interessa al Barcellona, Tiago Djalò potrebbe finire al Porto, dato che non si è concluso il discorso con la Roma.

Roma che potrebbe avere presto Manu Konè del Borussia Moenchenglabdach: ieri il francese ha salutato il suo pubblico perché ha un accordo con un‘altra società, probabilmente la Roma che sta lavorando anche ad uno scambio con il Napoli tra Nicola Zalewski e Cyril Ngonge. Sull’italo-polacco c’è anche il Psv Eindhoven. A Roma potrebbe arrivare anche il difensore centrale del Lens, l’austriaco Kevin Danso, che ha l‘accordo sulla base di un contratto quinquennale a 1,5 milioni di euro più bonus, quasi il doppio rispetto a quanto percepisce in Francia. Devono accordarsi le società, la Roma chiede il diritto di riscatto, i francesi non accettano e vogliono un obbligo di riscatto a 22-23 milioni di euro.

Il Napoli si muove in modo molto pesante, anche se rimane l’enigma della destinazione di Viktor Osimhen. Lukaku è già in arrivo, resta da definire chi sarà il centrocampista tra Gilmour e McTominay. A Londra il ds Manna ha chiuso per l‘acquisto definitivo del 31enne attaccante belga dal Chelsea per 30 milioni. Lukaku firmerà un triennale da circa 8 milioni a stagione, dopo le visite mediche in programma martedì. Con Lukaku diventano 107 milioni circa la spesa del Napoli per la ricostruzione di una squadra che vuole tornare in Champions (35 per Buongiorno, 30 per Neres, 12 per Rafa Marin), e manca ancora uno tra Gilmour e McTominay. Il 23enne scozzese del Brighton sembrava vicino alla firma ma ora la trattativa è rallentata, il Napoli quindi si sta concentrando su Scott McTominay, 27enne centrocampista del Manchester United su cui il club è pronto a mettere sul piatto un‘offerta da 25 milioni, lo United ne chiede 35. Quanto a Osimhen, se non andrà a buon fine la trattativa con l’Arsenal, potrebbe restare fino a gennaio.