Il ds bianconero orgoglioso del lavoro fatto. Giuntoli: "L’obiettivo è il pass Champions»

Il ko di San Siro certifica la distanza con la capolista che ufficialmente si invola in fuga. La Juve però non vede crollare le proprie ambizioni di stagione, anzi. E il ds Cristiano Giuntoli sottolinea l’importanza del nuovo percorso bianconero, che ha dovuto fare i conti con paletti non indifferenti. Ad Allegri è affidato il lavoro quotidiano, il brivido delle sfide tornate ad essere d’alta quota. Al dirigente, invece, il compito di costruire tutte le condizioni per un rendimento di squadra all’altezza.

"Il lavoro svolto dal mister con i ragazzi – dice Giuntoli a Dazn – è un lavoro straordinario e si sono meritati di di giocare una partita del genere. Sarò monotono, ma noi abbiamo questo tormentone del quarto posto e quindi finchè non l’abbiamo raggiunto insistiamo su questa linea.

Non mi aspettavo di fare così bene subito sul campo – prosegue ancora Giuntoli – grazie al mister e ai ragazzi che stano facendo delle cose straordinarie. L’obiettivo è quello di tornare in equilibrio economico-finanziario e tecnico, quindi ci vorrà comunque un po’. Se i ragazzi fanno bene, aumenta il patrimonio e si può accorciare, ma alla fine noi dobbiamo stare con i piedi per terra, continuare a lavorare e vedere il futuro con grande ottimismo".

Sui nuovi arrivati Alcaraz e Djalò, il direttore bianconero non può che spendere parole ricche di speranza e di futuro. "Noi non avevamo particolari esigenze – dice – la squadra sta facendo molto bene, non volevamo toccare certi equilibri e abbiamo colto delle opportunità su dei ragazzi di grande valore e di grande futuro, poi quando serviranno e quando riusciranno a dimostrare il loro valore questo non si può sapere,e sono appena arrivati, tra parentesi Djalò è un po’ di tempo che è fermo dopo un brutto infortunio, però non abbiamo tutta questa fretta, li aspettiamo e siamo convinti che possano far parte del futuro della Juventus, hanno sicuramente il futuro dalla loro".

A San Siro è emersa una differenza di valori tra le due squadre che hanno fatto il vuoto in campionato. L’Inter ha legittimato la vetta. Ma questa Signora, anche ieri sera, ha preso appunti a non finire. Ora è l’altra squadra il modello da imitare, e sa di poterci riuscire.