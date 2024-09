Juventus, Kalulu si presenta: "Scudetto? Solo stando uniti si può vincere"

Torino, 28 agosto 2024 – Mentre Teun Koopmeiners veniva accolto da una folla di tifosi bianconeri al J-Medical, dove oggi ha sostenuto le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo lega al suo nuovo club, a casa Juve veniva presentato Pierre Kalulu, nuovo rinforzo per la difesa bianconera, arrivato dal Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (la cifra complessiva dell’affare può lievitare fino a 17 milioni di euro). Il difensore francese classe 2000, che ha già fatto il suo debutto nella vittoria ottenuta dalla Juve per 3-0 contro l’Hellas Verona, non ha nascosto la sua piena soddisfazione per l’approdo in bianconero: “Le mie prime sensazioni qui sono decisamente positive. Ho trovato un bellissimo gruppo che mi ha subito accolto molto bene” ha esordito l’ex Milan. “Sono già riuscito ad esordire contro il Verona e abbiamo vinto e quindi non poteva davvero andare meglio di così. Qui cercherò di mettere al servizio della squadra la mia esperienza e le mie caratteristiche tecniche, dando sempre il massimo per questo club e questa maglia”.

"Mister Motta mi ha voluto fortemente”

Decisiva la presenza in bianconero di mister Thiago Motta, come ha ammesso lo stesso Kalulu, che ha tutta la voglia di mettersi in mostra e aiutare i nuovi compagni di squadra a raggiungere importanti traguardi: “La presenza qui di mister Motta è stata molto importante. Ha voluto fortemente avermi in squadra e al tempo stesso io apprezzo da tanto tempo il suo modo di allenare e far giocare le sue squadre. La squadra è molto forte ma sappiamo bene che sarà fondamentale pensare a una partita alla volta. La partenza in campionato è stata ottima ma siamo ancora all’inizio della stagione. Cercheremo di fare il meglio possibile per questo grande club e per i nostri tifosi che meritano tante gioie”. L’approdo alla Juve è visto da Kalulu come una grandissima opportunità: “Mi ritengo nuna persona molto religiosa e quindi credo che questa chiamata sia un segno, una grande opportunità da cogliere e sfruttare”. A una permanenza in bianconero anche dopo la prima stagione di prestito preferisce non pensare: “Non lo so, ma sono certo che farò di tutto per sfruttare al meglio questa nuova avventura in bianconero. Il dopo si vedrà. Adesso per me conta soltanto il presente”. Decisamente positive anche le prime impressioni sui suoi nuovi compagni di squadra: “Ho trovato un gruppo e uno spogliatoio davvero molto unito. C’è felicità per questo inizio positivo di campionato ma non euforia. Abbiamo grande consapevolezza in quelli che sono i nostri mezzi, ma anche un forte desiderio di continuare a lavorare sodo come abbiamo fatto fino ad oggi”. Scudetto? “L’ho vinto due anni fa ma oramai si tratta del passato. Come ho detto io cercherò di portare al servizio della squadra la mia esperienza, ben sapendo che soltanto restando tutti uniti si possono raggiungere certi tipi di traguardi. Per quanto riguarda me, sto bene, mi alleno da giorni e saprò farmi trovare pronto quando servirà”. Domenica prossima la prima casalinga per lui: “Sono molto contento di giocare all’Allianz Stadium e conoscere da vicino i nostri tifosi”.