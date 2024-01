IL PROVVEDIMENTO DEL CLUB. La Juventus ’squalifica’ i tifosi della Roma. Avevano lanciato seggiolini dagli spalti

La Juventus è stata la prima squadra ad assegnare un Daspo a vita ad un proprio tifoso, provvedimento bissato in questi giorni dall’Udinese. La Juve è anche la prima ad applicare il proprio codice di condotta ai propri tifosi e anche a quelli avversari, nel caso specifico della Roma. Ieri il club torinese ha imposto il divieto di accesso all’Allianz Stadium e a tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla società bianconera ad alcuni tifosi della Juventus e anche della Roma. I fatti risalgono a Juventus-Roma del 30 dicembre all’Allianz Stadium. Le due società furono multate dal giudice sportivo, la Roma per il lancio di un seggiolino da parte di un tifoso "causando il leggero ferimento di uno spettatore", la Juventus per il lancio di un bicchiere di plastica semi-pieno e di una lattina. La Juventus ha collaborato a individuare i responsabili e ha applicato il divieto di accesso, per la prima volta anche ai tifosi della squadra ospite.