Juve A CAGLIARI (20.45). Signora in stallo e Fede da ritrovare. Max deve sfatare il tabù trasferta

Champions, Champions, Champions. Il mantra pressante recitato da Massimiliano Allegri ha anche la funzione di scansare, ma solo per il momento, i dubbi sul futuro in bianconero del tecnico. Il pass per la grande Coppa è praticamente in tasca. Ma non per questo tante domande riescono ad essere dribblate da questa Signora con la fastidiosa etichetta dell’incompiuta. La vittoria con la Fiorentina ha interrotto il lungo digiuno in campionato, ma di vera rinascita non si può parlare: il pari nel derby col Toro ha riproposto tutti gli interrogativi sull’attacco bianconero, al di là di una difesa che sembra ritrovata. Il blocco realizzativo di Chiesa (nella foto) – una rete nelle ultime dieci – costituisce un caso, perché poi lo sbotto dell’azzurro dopo l’ennesima sostituzione non è passato inosservato. La Signora in trasferta, poi, proprio non va. L’ultima vittoria fuori risale al 21 gennaio, 0-3 a Lecce. Sono passati tre mesi, e molti sogni sono stati soppiantati da un grigiastro realismo. E’ recuperato Szczesny, Miretti invece fuori per un problema all’alluce. Ma forse recupererà per la sfida di Coppa Italia con la Lazio, martedì.

Le probabili formazioni.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Arbitro: Piccinini di Forlì

Tv: Dazn e Sky ore 20.45.