Juve, assalto a Koopmeiners. Si complica Calafiori: c’è l’Arsenal

Torino, 4 luglio 2024 – Tutto su Teun Koopmeiners. Il mercato di Cristiano Giuntoli ha già battuto tre colpi, Michele Di Gregorio in porta, sarà ufficializzato a breve, Douglas Luiz e Khephren Thuram a centrocampo, ma non si ferma. In mezzo Thiago Motta vuole un tuttocampista e il sogno Teun Koopmeiners è ancora vivo. Più difficile, invece, arrivare a Riccardo Calafiori con la Premier League in forte pressing. In uscita, attenzione alla pista Szczesny per il Condor Adriano Galliani.

Koopmeiners costa 60: Chiesa lo finanzia?

Archiviati i primi due colpi a centrocampo, Cristiano Giuntoli lavora al terzo. Con Fagioli e Locatelli che rimarranno, Motta ha voluto innesti di giocatori universali, capaci di fare tutto. Thuram più in veste di perno, Douglas Luiz più con licenza di svariare, ma sempre con l’intento di generare smarcamenti e linee di passaggio. In questa ottica Adrien Rabiot ci sarebbe stato benissimo ma la firma sul contratto tarda ad arrivare e allora c’è la sensazione che possa andare altrove. Il tuttocampista, allora, Motta lo ricerca in Teun Koopmeiners, perno dell’architrave atalantina di Gasperini. I costi sono decisamente elevati ma l’olandese, per caratteristiche, rappresenterebbe l’innesto ideale. Giuntoli ha messo in preventivo di fare uno sforzo. Per ora è difficile arrivare a 60 milioni di euro, la valutazione della Dea, ma con qualche uscita funzionale si può racimolare un gruzzoletto utile. Il riferimento, come sempre, è a Federico Chiesa che potrebbe generare un tesoretto da 40 milioni esattamente come Kean ne ha generato uno da 15 per finanziare Thuram. E a Bergamo sta per arrivare Zaniolo, forse un segnale.

Si complica Calafiori

Molto più difficile arrivare a Riccardo Calafiori. Sul difensore c’è stata l’irruzione della Premier League, pronta a soddisfare le richieste economiche del Bologna da 50 milioni di euro. L’Arsenal avrebbe in mente di rilanciare a 55 dopo il primo no a 47 e per il giocatore c’è pronto un contratto fino al 2029 a 4 milioni a stagione. Cifre irraggiungibili per il mercato italiano e infatti i gunners contano di chiudere in tempi brevi. Giuntoli, allora, dovrebbe tuffarsi su Jakub Kiwior che Motta conosce bene dai tempi di La Spezia. In lista c’è anche Todibo.

Galliani su Szczesny: “Aspettiamo”

Una clamorosa voce negli ultimi giorni: Monza su Wojciech Szczesny. I rapporti tra Monza e Juve sono solidi, Galliani ha accettato l’offerta di 20 milioni in prestito con obbligo di riscatto per Michele Di Gregorio, che sarà il nuovo titolare bianconero, mentre il polacco è in uscita ed è corteggiato dall’Al Nassr, ma chissà che il condor Galliani non riesca a portare a termine il colpo. Lo stesso amministratore delegato del Monza ne ha parlato in maniera criptica a Sportmediaset:”Szczesny? Una volta mi chiamavano il condor e quindi il condor non può partire il 3 luglio. Diciamo che parte il 29-30 agosto, quindi aspettiamo”. Il costo del cartellino non è eccessivo, circa 5 milioni, ma sicuramente in termini di ingaggio l’Arabia può offrire molto di più.

