Juve, si avvicina Felipe Anderson. Chiesa: ipotesi rinnovo

Torino, 9 aprile 2024 - Assalto della Juve a Felipe Anderson, il prescelto per rinforzare le fasce offensive nella prossima stagione. Il brasiliano è un uomo duttile nelle due fasi di gioco, garantisce equilibrio ed esperienza, spunti offensivi ma anche ottima dose di sacrificio difensivo e Giuntoli è vicino a prenderlo con un colpo a parametro zero. Anderson ha rinnovato il contratto nel 2021 con la Lazio ed è in scadenza a giugno, per ora margini di manovra con il club capitolino non ce ne sono e la Juve è l’opzione più vicina anche se Lotito tenterà fino alla fine di evitare una uscita a zero euro. Intanto Chiesa apre al rinnovo per una stagione.

Anderson: accordo triennale

Il parametro zero succoso è un’altra delle strategie di mercato su cui può fare affidamento la Juve che dovrà, come noto, portare avanti una gestione sostenibile e sana a bilancio. Il grosso degli investimenti saranno in mediana, Koopmeiners primo obiettivo, e in difesa, occhio a Riccardo Calafiori, mentre in attacco si punta a confermare chi c’è, ovvero Vlahovic, Yildiz e Chiesa, e mettere dentro un elemento duttile capace sia di giocare in un 3-5-2 ma anche in un 4-3-3. Felipe Anderson rappresenterebbe la pedina adatta e poco costosa, dato appunto la scadenza di contratto a giugno 2024. Da dicembre la Juve ha allacciato i contatti con l’entourage del giocatore, che ha aperto la porta e infatti non ha rinnovato il contratto con la Lazio: ci sono forti possibilità di strapparlo a Lotito. La società biancoceleste non ha formulato una proposta economica soddisfacente e così Anderson si è aperto al mercato e la Juve ci si è tuffata subito. Colloqui proficui e già una bozza di accordo per un contratto triennale a cifre interessanti. E la Lazio? Ci riproverà ancora, ma i margini sono minimi e ci sono ottime probabilità che il brasiliano vestirà bianconero la prossima stagione. I numeri nelle due avventure biancocelesti sono oltremodo positivi per Anderson che in 318 partite ha segnato 56 gol con 63 assist.

Il rinnovo di Chiesa

E proprio nell'ottica di avere un attacco plasmabile, ripartendo dal punto fermo di Dusan Vlahovic, la Juve ragiona e valuta il rinnovo di Federico Chiesa. Il figlio d'arte ha il contratto in scadenza nel 2025 e c'è il rischio di un parametro zero la prossima stagione, ipotesi che tutti vogliono evitare, così il numero sette valuta la proposta bianconera di rinnovare per una stagione e scegliere con più calma il futuro. Il suo agente era in città nei giorni scorsi e ha assistito a Juve-Fiorentina dal vivo, segno che le trattative stanno entrando nella fase più calda. L'entourage di Chiesa potrebbe richiedere un piccolo adeguamento, anche se la Juve vuole tenere sotto controllo il monte ingaggi, ma le possibilità di un rinnovo al 2026 ci sono tutte e con Felipe Anderson i bianconeri avrebbero un tridente di assoluta qualità, a cui aggiungere Kenan Yildiz da cui ci si attende una sostanziale crescita. Tutto da scrivere, invece, il futuro di Milik e Kean che potrebbero anche non essere riconfermati, con la Juve che potrebbe andare a sondare il mercato delle prime punte per un vice Vlahovic.