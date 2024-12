Juve, l’aria di Coppa per tentare il rilancio

Nel maggio scorso, la Juve si gustò la vittoria della Coppa Italia, rimettendo in bacheca un trofeo dopo quasi tre anni. Ma poi fu tutto rovinato dal tempestoso esonero di Allegri, che diede il la alla rivoluzione mottiana.

In questa stagione, la stessa competizione rischia di essere per la Signora l’ancora a cui appigliarsi tra una tormenta e l’altra, nella quasi impossibilità di trovare una continuità di risultati che sarebbe fondamentale.

Ecco perché gli ottavi di stasera contro il Cagliari sono un tassello essenziale di una grande opportunità, oltre che un rischio. Il pari acciuffato last minute contro il Venezia nemmeno tre giorni dopo l’exploit contro il City, così come quello che gli stessi sardi firmarono in rimonta a Torino due mesi fa, indica chiaramente quanto i bianconeri debbano prendere ogni impegno con le molle. E come se non bastasse, la lista degli assenti continua a rimpolparsi, anziché ridursi. Rouhi e Cambiaso restano fermi ai box, Douglas Luiz deve rialzare bandiera bianca. Per Motta le opzioni sono di nuovo ridotte all’osso, e i titolari quasi obbligati.

Chissà che l’aria di Coppa non dia una sferzata alla Juve. E c’è pure l’ovvia curiosità di vedere come la curva dello Stadium si porrà nei confronti di Vlahovic, preso di mira dai tifosi sabato (con tanto di minacce, indaga la Digos) fino a provocare la sua reazione stizzita, salvo poi ricevere un messaggio distensivo dallo stesso Dusan. Ma l’impressione è che si sia rotto qualcosa fra il serbo e tutto l’ambiente bianconero. Il rinnovo non è scontato, men che meno alle condizioni attuali (12 milioni netti a stagione). Statistiche comunque confortanti per la Juve prima di un impegno non scontato: in Coppa Italia è sempre giunta almeno ai quarti negli ultimi venti anni, e ha sempre vinto gli ottavi ’secchi’ negli ultimi sedici. Chi vince affronta l’Empoli a febbraio. Per quel periodo, eventualmente, la Signora spera di avere preso almeno Antonio Silva.

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet; Zappa, Palomino, Wieteska, Augello; Marin, Prati, Deiola, Felici; Lapadula, Gaetano. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Tv: ore 21 Italia Uno.