Juve. Max ha la fiducia: "I giovani priorità del club»

Nel bel mezzo della crisi, la Juve cerca di allargare lo sguardo per dirsi che sì, insomma, c’è più di qualcosa da salvare in questa stagione che la vede ora al terzo posto in campionato e con ancora la chance di vincere la Coppa Italia. "Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati, questa è una fase un po’ complicata – dice l’ad bianconero Maurizio Scanavino allo ‘Juventus Business Forum’, all’Allianz Stadium –. A volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. C’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore – aggiunge Scanavino – tutti insieme stiamo lavorando per centrare gli obiettivi della qualificazione in Champions e del raggiungimento della finale di Coppa Italia. Il prossimo anno parteciperemo anche al Mondiale per Club, grandissima occasione di visibilità – conclude l’ad della Signora – e come società stiamo portando a termine l’aumento di capitale, fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio". Fiducia ad Allegri, quindi, ma poi in estate si farà il punto della situazione. Lui, Max, ha parlato intanto a ’The Athletic’: "Quando sono tornato – dice il tecnico – mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L’obiettivo era far emergere tre giocatori della Next Gen ogni anno, ridurre il costo degli stipendi e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva. Dobbiamo adattarci e capire che i nove scudetti consecutivi sono stati una cosa straordinaria. Hanno distorto le percezioni, perché la realtà è diversa. Non succederà più in Serie A".