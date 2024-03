Juve, serve entusiasmo per un finale al Max. Allegri contro la Lazio si gioca la carta Kean

C’è una pietra angolare su cui edificare la Juve del futuro e si chiama Yildiz. C’è un tecnico – Max Allegri –, che oggi alle 18 contro la Lazio taglierà il traguardo delle 500 partite i Serie A e si prepara al "rush finale", 55 giorni che portano direttamente al 26 maggio. Ma il popolo bianconero ha soprattutto bisogno di rialzare la testa per puntare a una vittoria che manca da oltre un mese. Di mezzo ci sono prestigio e un obiettivo ben dichiarato come una palla in buca d’angolo sin da inizio stagione: la zona Champions. E contro il nuovo mister biancoceleste Tudor l’imperativo è non sbagliare, anche se gli intoppi di stagione ci si mettono di mezzo: Vlahovic non gioca perché squalificato, Milik e Alcaraz sono indisponibili e Kostic ha avuto un attacco influenzale. Si riapre inoltre il capitolo attacco, con un Kean pronto a tornare in gioco dopo 4 mesi e mezzo alla ricerca del primo gol stagionale in Serie A, "da lui mi aspetto molto – conferma Allegri –, ha l’obiettivo di guadagnarsi un posto per l’Europeo: doveva andare via e si è rimesso a posto ma è tanto che non gioca, con la Lazio parte titolare".

Il tecnico vede la rinnovata fiducia del club: "Non avevo alcun dubbio su questo, ma in questo momento bisogna restare focalizzati sul presente perché inizia questo importantissimo rush finale". Ma vuole essere pronto ad affrontare una squadra cambiata e con "giocatori importanti".

Rassegnato a un campionato che sembra ormai svanito, Allegri vuole invertire la tendenza ("ora i risultati non stanno arrivando"), e si focalizza sulla coppa dalle grandi orecchie: "Abbiamo 9 partite per consolidare uno dei tre posti Champions che sono rimasti". L’obiettivo è ritrovare l’entusiasmo della fase d’andata: "Nel calcio si vive anche di questi momenti. Dobbiamo rialzarci e fare risultati che ci porteranno all’obiettivo Champions. I ragazzi devono stare sereni e tranquilli. Finora abbiamo fatto 59 punti distribuiti male tra andata e ritorno, ma alla squadra non ho nulla da rimproverare. Ora però dobbiamo tornare a fare qualcosa in più per ritrovare risultati e l’entusiasmo nel finale di stagione".

Insomma, caccia al risultato con voci di mercato che si susseguono: l’ultima è l’attenzione della Premier League Gleison Bremer, pilastro della difesa bianconera anche contro la Lazio. Non c’è solo il Manchester United sulle tracce del brasiliano: stando al ’Chronicle’, anche il Newcastle sarebbe interessato. Il fatto che Bremer (tenutario di una clausola di rescissione da 70 milioni) sia seguito dalla stessa agenzia di Kieran Trippier potrebbe agevolare un’eventuale trattativa.

C’è che la rinnovata fiducia del club ad Allegri potrebbe tranquillizzare i tifosi sul futuro di Rabiot. Il francese – con contratto in scadenza a fine stagione – si è preso infatti tempo prima di firmare il rinnovo: vuole sicurezze sulla guida tecnica del futuro. Lui è tra i potenziali intoccabili, assieme a Danilo, Cambiaso, il giovane turco Yildiz, Fagioli e Rugani.

Tutti presenti contro la prima contro la Lazio marchiata Igor Tudor, Illing Junior al posto di Kostic sulla sinistra. In attacco la ’casella’ accanto al rientrante Kean dovrebbe essere assegnato a Federico Chiesa, ancora nella lista dei giocatori cedibili da qui a fine stagione.

Gabriele Tassi