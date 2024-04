La Juve si risolleva in Coppa Italia, Allegri: “Ora sistemiamo anche il campionato”

Torino, 2 aprile 2024 - La Juve argina la crisi e si risolleva in Coppa Italia. La squadra di Allegri ha battuto la Lazio per due a zero con due gol nella ripresa di Chiesa e Vlahovic, che dunque hanno messo una mezza ipoteca sulla qualificazione alla finale, e ripreso la marcia in seguito al crollo in campionato. Partita non semplice nel primo tempo, anche con un episodio da moviola per un rigore concesso a Cambiaso e poi tolto dal Var per fuorigioco, poi nella ripresa la Juve si è espressa meglio e ha trovato il meritato successo con la coppia di attaccanti che dunque è tornata al gol. Il due a zero pone fine alla crisi di risultati in campionato e rilancia la Juve nella lotta alla Coppa Italia, ma prima ci sarà da difendere il risultato nella gara di ritorno del 23 aprile per accedere alla finale. Allegri, comunque, non può che essere soddisfatto della vittoria: "Era importante tornare al successo e la Coppa Italia è una competizione diversa dal campionato - la sua analisi - I ragazzi sono stati bravi dopo un primo tempo equilibrato ad accelerare nella ripresa, ma la qualificazione non è chiusa e dobbiamo continuare a lavorare”. E’ stato chiesto al tecnico anche dell’episodio da moviola che ha coinvolto Cambiaso, a cui era stato fischiato un rigore a favore poi cancellato dall’on field review: “Le decisioni arbitrali vanno accettate, il Var ha visto così e ha richiamato l’arbitro”, il breve commento di Max. Per Allegri ora si tratta di tornare al successo anche in campionato: “Bene stasera, adesso c’è da pensare a domenica e a sistemare il campionato. Questa partita può essere un click? Ma no, ci sono momenti nel calcio e si passa anche da queste situazioni. I ragazzi sono stati bravi a mantenere equilibrio e avere la forza di giocare una partita così”. Non sono andati giù, invece, i fischi ad Alex Sandro: “Un giocatore che ha vinto cinque scudetti e un professionista esemplare, i fischi sono sbagliati”. Serata felice anche per Dusan Vlahovic, di nuovo a rete per il raddoppio che vale quasi la finale. La Juve aveva bisogno di una serata così: “Vale tantissimo come vittoria perché venivamo da un momento difficile e dovevamo essere all’altezza di questa partita - le sue parole - Non è stato facile, ma abbiamo vinto solo il primo tempo perché ci aspetta il ritiro a Roma. Ora archiviamo la partita e pensiamo a quella di domenica, che è altrettanto importante”. Il tecnico della Lazio Igor Tudor ha invece ammesso la superiorità della Juve nel secondo tempo: “Abbiamo avuto qualche problema dopo aver fatto un buon primo tempo - il suo commento - Purtroppo il secondo non è stato altrettanto efficace e oggi c’era una Juve diversa rispetto a quella di tre giorni fa. Abbiamo speso tante energie e probabilmente siamo calati. Ci portiamo via il buon primo tempo e la personalità che ci abbiamo messo, ma serve tempo per migliorare. Su alcune cose facciamo bene, su altre meno, ma la qualificazione è ancora aperta”.