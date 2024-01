Juve, tentazione Henderson. E’ l’asso giusto per lo scudetto

Un’idea più che intrigante, una tentazione molto forte, anche se poi da ’vecchia Juve’, quella che comprava campioni fatti e finiti per vincere all’istante: la dimostrazione che si punta allo scudetto. La Signora ha messo nel mirino l’inglese Jordan Henderson. La scorsa estate, il 33enne centrocampista aveva scelto di salutare il Liverpool, dopo dodici lunghe stagioni di militanza con tanto di fascia di capitano acquisita, e aveva deciso di sposare la causa dei sauditi dell’Al-Ettifaq di Gerrard ma, come sta accadendo per molti calciatori trasferitisi in fretta e furia nella Saudi League a colpi di milioni, i lauti ingaggi hanno mal celato le difficoltà di vita e di ambientamento e questo potrebbe spingere molti di loro a fare marcia indietro anche solo temporaneamente. Uno di questi è proprio il nazionale inglese, noto per i trionfi e anche per essere un sostenitore della comunità Lgbtq+. Un giocatore dall’esperienza sterminata: 431 presenze in Premier con 33 gol, 81 con tre reti con la nazionale dei Tre Leoni. Nel palmares, la Champions 2018-2019, la Premier 2019-2020 (quella del grande tabù in campionato sfatato dai Reds con Klopp), una Coppa del Mondo per club nel 2019. Nel 2019-2020 è stato anche eletto miglior giocatore del campionato inglese.

Henderson, dunque, gradisce molto l’idea di un’avventura italiana alla corte della Juve e i dialoghi tra il club e lo staff del calciatore sono subito stati avviati. Si parla di ipotesi di un prestito a zero fino a giugno con possibilità di allungare l’accordo per la stagione successiva. E le parti discutono sui termini dell’accordo e i termini dell’ingaggio del giocatore decisamente al di sotto di quanto prende all’Al-Ettifaq.

Pur di lasciare l’Arabia Saudita, infatti, il centrocampista sarebbe anche disposto a rinunciare al sontuoso contratto triennale da 30 milioni di euro a stagione e il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe già dato il suo beneplacito. Ma la mezzala inglese, che si inserirebbe nello scacchiere della Juve senza comportare uno stravolgimento tattico, vorrebbe restare in prestito non solo fino a giugno, ma anche per tutta la prossima stagione.

E per una trattativa che sembra aver già superato la fase embrionale ce n’è una ben avviata e in dirittura di arrivo: il difensore portoghese Tiago Dialò a giorni potrebbe arrivare alla Continassa sulla base di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus per quattro stagioni, pronto a prendere il posto di Alex Sandro che a giugno dovrebbe salutare. Per quanto riguarda il presente, infine, la Juventus ieri ha lavorato al JTC Continassa in vista della gara di martedì sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo: Chiesa ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Rabiot ha seguito un programma personalizzato.