Juve, tutto su Antonio Silva. Danilo in uscita

Bologna, 1 gennaio 2024 – Fuori Danilo, dentro Antonio Silva? Possibile. Il difensore brasiliano è dichiaratamente in uscita dalla Juventus, occorre trovare una sistemazione tra Italia, Brasile e Arabia, mentre il centrale del Benfica è il prescelto per sostituire Bremer infortunato. Serve, però, una offerta economica importante per convincere i lusitani a cedere. Situazione delicata per i bianconeri, che sono vicini a perdere una delle colonne portanti dell’epoca recente e con l’urgenza di allungare le rotazioni difensive.

Il Benfica non molla Silva

Cristiano Giuntoli ha scelto: Antonio Silva. L’operazione è stata portata avanti dall’agente Jorge Mendes, con cui i rapporti sono ottimi, fino a forzare la mano ‘lui vuole la Juve’, ma proprio questa frase ha risentito e non poco il Benfica, che ha iniziato a fare muro. La Juve potrebbe solo con un prestito con diritto, più o meno quanto fatto con Conceicao, mentre i lusitani vogliono trattenere il giocatore o monetizzare. Non sembra esserci la possibilità di ottenere una formula poco onerosa e per prelevarlo servono almeno 30-40 milioni, cifra che i bianconeri non possono spendere a gennaio a meno che non si proceda a una cessione remunerativa. Ma la situazione in difesa impone un intervento, non solo per gli infortuni di Bremer e Cabal, ma anche per la sempre più vicina uscita di scena di Danilo. Il brasiliano è corteggiato dal Napoli e dal Milan, ma potrebbe anche tornare in Brasile oppure accettare i ricchi denari dell’Arabia, dove da giovedì si giocherà la Supercoppa Italiana. La cessione appare ormai certa.

L’ex Birindelli: “Situazione spiacevole”

Insomma, la Juve è vicina a perdere una bandiera della storia recente del club, un giocatore che incarnato lo spirito bianconero fino alla fine, da capitano e da veterano. Un finale senza lieto fine dato lo scarso utilizzo recente nonostante il suo status. Ne ha parlato l'ex Alessandro Birindelli a Fuori di Juve: "Sono dispiaciuto per il professionista – le sue parole riportate da Tuttojuve – E' sempre stato gentile, educato e garbato, ha sempre rispettato tutti e in campo ha avuto un atteggiamento positivo, trascinando i compagni". Un leader carismatico, che dimostrava con i fatti più che a parole: "Nei momenti difficili si è messo la squadra sulle spalle, ma non so dare un giudizio sulla situazione non vivendo lo spogliatoio – ancora Birindelli – Resto convinto servisse una comunicazione diversa e la società avrebbe dovuto essere più chiara. Tecnicamente parlando, è difficile trovare un giocatore duttile come lui che poteva ricoprire tutti i ruoli della difesa". Per Danilo si parla del Napoli, ma non c'è ancora una offerta ufficiale, ma anche di interessamenti per un ritorno in patria in Brasile. Oppure, il mercato arabo, sempre alla ricerca di giocatori un uscita da club europei per sviluppare il calcio in ottica organizzazione dei mondiali. In ogni caso, sarà addio.