Supercoppa Inter-Atalanta: dove vedere la prima semifinale in tv. Guida alle formazioni

Riad, 1 gennaio 2025 – Nemmeno il tempo di festeggiare Capodanno che si torna subito in campo. Inter, Atalanta, Juventus e Milan salteranno la prossima giornata di campionato e saranno di scena in Arabia Saudita per il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. In programma semifinali e finali, a partire da giovedì 2 gennaio quando Inter e Atalanta si scontreranno a Riad. Inzaghi contro Gasperini, ovvero due tra i migliori tecnici in Italia e in Europa e probabilmente, ora, alla guida delle due formazioni più forti tra i confini nazionali. I nerazzurri meneghini sono campioni d’Italia in carica, i nerazzurri bergamaschi sono i campioni dell’Europa League e i finalisti della scorsa Coppa Italia (vinti dalla Juve di Allegri). Sarà sfida oltremodo interessante e spettacolare, probabilmente con il meglio che il campionato italiano sa offrire. Nell’altra semifinale, invece, di scena la Juventus di Motta contro il Milan del neo tecnico Conceicao.

Inter con qualche problema in difesa date le assenze di Acerbi e Pavard, così ci sarà ancora spazio per quelli che hanno giocato nell’ultimo periodo. Linea difensiva a tre con Bisseck, de Vrij e Bastoni, mentre gli esterni, come solito, saranno Dimarco e Dumfries. Inzaghi andrà di fatto con i titolarissimi, quindi Calhanoglu perno di centrocampo con Barella e Mkhitaryan ai lati. In attacco la Thu-La. Nell’Atalanta fuori Cuadrado, infortunato, Ruggeri non è al meglio, così in fascia giocheranno Bellanova e Zappacosta. Negli altri reparti scelte canoniche con Kossonou, Hien e Kolasinac in difesa, Ederson e De Roon a governare il centrocampo, mentre Pasalic agirà dietro De Ketelaere e Lookman. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Sono 141 i precedenti totali tra Inter e Atalanta con 78 vittorie meneghine, 36 pareggi e 27 vittorie bergamasche. Il primo precedente risale al 12 dicembre 1937 con il pareggio 1-1 di Bergamo, mentre l’ultimo è del 30 agosto di questa stagione terminato 4-0 per l’Inter a San Siro. I nerazzurri arrivano da sei vittorie consecutive contro l’Atalanta e in generale da tredici partite senza sconfitte. L’ultima vittoria della Dea, infatti, risale all’11 novembre 2018 e fu un perentorio 4-0 a Bergamo. Quello di giovedì sarà il primo incontro della storia tra le due formazioni in Supercoppa.

Ci crede Gian Piero Gasperini che va a caccia del primo trofeo italiano con la sua Atalanta dopo la vittoria in Europa League. Per il tecnico della Dea, questa semifinale può essere diversa da tutti gli altri scontri con l’Inter, spesso terminati male: “E’ una partita diversa rispetto a quelle di campionato, saranno novanta minuti e si gioca a eliminazione diretta in gara secca. Va vista sotto un’altra ottica – le sue parole – L’Inter è la squadra più forte, le nostre ultime partite con loro sono state complicate e la prima cosa sarà non subire all’inizio. Dovremo rimanere in gara più a lungo”. L’Atalanta, però, è l’unica formazione delle quattro partecipanti ad aver vinto in Europa: “E’ un grande orgoglio, da tanto una squadra italiana non vinceva una coppa e per noi è stato un punto importante del percorso – ancora Gasp – Dobbiamo però pensare alla partita ed è un po’ una novità essere qui. Si gioca lontano da casa ed è tutto un po’ strano. Sarà un bel test non solo per provare a vincere un trofeo ma anche per capire quanto saremo competitivi”. Per quanto riguarda la formazione, a Gasp è stato chiesto se pensa di schierare Zaniolo titolare per la prima volta: “Non ho ancora deciso, ci sono anche Brescianini e Samardzic. In ottica campionato ci servono più giocatori pronti e competitivi”. Dalla parte opposta, ovviamente, anche Simone Inzaghi punta a vincere il trofeo, e lui è specialista: “Rappresentiamo una grande società e la Supercoppa è importante – il suo commento – Conosciamo bene le difficoltà di questa competizione con due partite in pochi giorni e cercheremo fin da subito di dare il massimo. Si affrontano due squadre che stanno facendo un grandissimo percorso”. Ormai l’Atalanta non è più una sorpresa: “Hanno vinto l’Europa League e sarà per noi una partita difficilissima. Servirà una grande Inter”, il messaggio di Inzaghi. Il tecnico convive con qualche defezione, soprattutto in difesa: “Dietro siamo in pochi, speriamo di recuperare Acerbi e Pavard per metà gennaio, cercheremo di mettere in campo una formazione competitiva – ancora Inzaghi – Per noi la Supercoppa è un obiettivo e deteniamo il titolo da tre anni, ma sappiamo che ci sono squadre importanti che vogliono vincerla e l’Atalanta è prima in campionato”. Inzaghi, indubbiamente, non si fida dei precedenti positivi: “I precedenti non vanno in campo e nell’ultima partita il mercato era aperto e con l’Atalanta che aveva defezioni. Da lì in avanti hanno fatto tre mesi di altissimo livello”.

La prima semifinale di Supercoppa Italiana si gioca alla Kingdom Arena di Riyad in Arabia Saudita nella giornata di giovedì 2 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20 in Italia. La partita sarà trasmessa in chiaro da Mediaset che ha acquistato i diritti della competizione. Appuntamento su Canale 5, numero 5 del digitale e 105 del decoder Sky, con telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Diretta streaming su Mediaset Infinity. La vincente di questa sfida incontrerà in finale la vincente di Juventus-Milan. Leggi anche - Supercoppa Italiana: l'albo d'oro