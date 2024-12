Supercoppa Italiana: albo d'oro, marcatori e altre curiosità

Milano, 31 dicembre 2024 - Si avvicina a grandi passi l'appuntamento della Final Four della Supercoppa Italiana. Giovedì è in calendario la prima semifinale fra Inter e Atalanta (calcio d'avvio alle 20, ora italiana, con diretta su Canale 5), mentre il giorno dopo andrà in scena la sfida fra Juventus e Milan (con il medesimo programma). L'atto conclusivo è invece previsto per lunedì 6 gennaio. A detenere il titolo è la formazione allenata da Simone Inzaghi, che in occasione della prima edizione con la nuova formula con quattro squadre in lizza, ha sconfitto in finale il Napoli, presentatosi alla manifestazione da campione d`Italia in carica. Per il secondo anno consecutivo ha quindi vinto la squadra detentrice della Coppa Italia, un'inversione di tendenza rispetto alla storia del trofeo: la squadra che arriva alla competizione dopo aver fatto suo lo Scudetto di solito parte in vantaggio, visto che i Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 66% delle occasioni finora (24 su 36). Dieci volte la Supercoppa è andata ai detentori della Coppa Italia, solamente due volte alla finalista della Coppa Italia (nel 2016 e nel 2017 quando Milan e Lazio rispettivamente sconfissero la Juventus). Sarebbe invece una novità assoluta se questa edizione del trofeo fosse vinta dalla seconda classificata in campionato (il Milan), visto che lo scorso anno la Lazio fu eliminata in semifinale proprio dall'Inter.

Le altre curiosità

L'Atalanta diventerà il dodicesimo club a prendere parte alla manifestazione. L’ultima società ad aver esordito era stata la Lazio nel 1998. Nell’albo d’oro della Supercoppa Italiana troviamo in testa la Juventus con nove successi, seguita dall’Inter, vincitrice delle ultime tre edizioni, con otto e dal Milan con sette. L'anno scorso tutte tre le partite della manifestazione si sono chiuse nei 90 minuti, le due semifinali, Napoli-Fiorentina e Inter Lazio sono terminate entrambe 3-0 mentre un gol di Lautaro Martinez realizzato al 91' ha permesso all'Inter di portarsi a casa il trofeo nella finale contro i partenopei. La finale si è risolta ai tiri di rigore solamente in cinque circostanze, l’ultima nella vittoria del Milan sulla Juventus nel 2016. I tempi supplementari sono risultati necessari in otto occasioni, e in quattro di queste sono bastati per determinare il vincitore. L’ultima volta è successo nel 2021 a San Siro quando l’Inter è riuscita a imporsi sulla Juventus nell’extra time.

Giocatori e allenatori

Per quanto riguarda i singoli rimangono irraggiungibili i recordman di presenze Gigi Buffon e Dejan Stankovic, entrambi a quota nove, che sono anche i due calciatori ad avere alzato più trofei: sette Buffon, uno in meno Stankovic, ma potrebbe avvicinarsi Stefan de Vrij che ha giocato sei finali, vincendone quattro. Per quanto riguarda la classifica marcatori, guida Paulo Dybala con quattro reti, seguito da Lautaro Martinez, Samuel Eto`o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Andrij Shevcenko a tre. Capitolo allenatori: Simone Inzaghi guida la classifica dei tecnici più vincenti con cinque vittorie davanti a Fabio Capello e Marcello Lippi a quattro, ma in caso di vittoria Giampiero Gasperini, a 67 anni da compiere il prossimo 26 gennaio, diventerebbe l`allenatore più anziano a vincere la Supercoppa superando Vujadin Boskov, campione nel 1991 con la Sampdoria a 60 anni e 100 giorni.

