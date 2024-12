Bologna-Verona 2-3, quante emozioni al Dall’Ara. Alla fine i gialloblù fanno festa

Bologna, 30 dicembre 2024 – L’ultima gara di Serie A del 2024 si chiude con un pirotecnico 3-2 del Verona sul campo del Bologna. Rossoblù che dominano la prima mezz’ora di gara e vanno avanti con Dominguez, poi una follia di Lucumi spiana la strada agli ospiti che la ribaltano con Sarr e Tengstedt. Nella ripresa rosso immediato per Pobega, ma il Bologna non si abbatte e ha la forza di pareggiare ancora con Dominguez. La squadra di Italiano assedia il Verona per provare a vincerla, ma cede nel finale a causa di un autogol di Castro.

Lucumi spiana la strada al Verona

Italiano lascia in panchina sia Ndoye che Orsolini: giocano Dominguez e Odgaard da esterni, con Fabbian sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Castro. Zanetti sceglie invece la doppia punta, con Tengstedt al fianco di Sarr con Suslov a sostegno. Ritmi subito alti, e gol del Bologna che arriva al 20’: destro di Castro respinto, la palla torna allo stesso attaccante argentino che di testa serve Dominguez, doppio dribbling e destro incrociato che non lascia scampo a Montipò. Al 35’ clamorosa chance per il raddoppio rossoblù: cross dalla sinistra di uno scatenato Fabbian, Odgaard anticipa Bradaric e calcia con il destro, palo pieno. Al 38’ pareggia il Verona: dribbling scellerato di Lucumi che perde palla, si scatena un due contro uno con Tengstedt che serve Sarr, bravo a incrociare con il destro e fare 1-1. In pieno recupero il Verona la ribalta: Serdar spizza di testa per Tengstedt che aggancia e con il destro fulmina Skorupski.

Vince il Verona

La ripresa si apre con un’occasione per parte: prima Odgaard impegna seriamente Montipò, poi Suslov calcia in diagonale e sfiora il palo della porta difesa da Skorupski. Al 56’ follia di Pobega che a palla lontana sbraccia su Duda che stramazza al suolo: rosso diretto per il centrocampista rossoblù. Ma il Bologna non si arrende e al 59’ pareggia: punizione magistrale di Odgaard che si stampa sul palo, sulla ribattuta è pronto Dominguez che sigla la sua doppietta personale. Al 64’ ancora Odgaard pericoloso con un sinistro da fuori area: vola Montipò a deviare in corner. Continuano a spingere i rossoblù, Dominguez cerca la tripletta personale con un destro a giro dal limite dell’area: ancora decisivo Montipò in tuffo. È il Verona che però rimette il naso avanti all’88’: punizione battuta da Duda che Castro devia involontariamente di petto nella propria porta. Vince il Verona 3-2.