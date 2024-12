Supercoppa Italiana 2025, dove vederla: date, orari e partite

Milano, 30 dicembre 2024 - A Riad si assegna il primo titolo della stagione. Dal 2 al 6 gennaio 2025 è infatti prevista la Final Four di Supercoppa Italiana, che per il secondo anno di fila coinvolgerà quattro squadre. A contendersi il trofeo Inter, Atalanta, Juventus e Milan. Da una parte del tabellone si sfidano in semifinale le due formazioni nerazzurre, mentre dall'altra bianconeri e rossoneri. A detenere il trofeo è la squadra di Inzaghi, che si è aggiudicata le ultime tre edizioni. Dovesse trionfare anche in questa occasione, l'Inter diventerebbe la prima società di sempre ad alzare la coppa per quattro stagioni consecutive e raggiungerebbe la Juve a quota nove successi complessivi. Simone Inzaghi può contare su Lautaro Martinez, che ha appena ritrovato la rete contro il Cagliari: con i suoi tre sigilli, l'argentino nella classifica marcatori di tutti i tempi è dietro a Paulo Dybala di appena una rete e in caso di gol potrebbe agganciarlo o addirittura superarlo, staccando Samuel Eto'o, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Andriy Shevchenko sempre fermi a tre.