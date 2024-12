La Juventus nel segno dei figli d’arte: contro il Lecce erano in quattro

Torino, 1 dicembre 2024 – Che la Juventus si ritrovi da inizio stagione in totale emergenza lo sanno anche i muri. Per sopperire alle tante indisponibilità, Mister Thiago Motta è dovuto correre ai ripari. Ieri sera allo stadio Via del Mare di Lecce i giocatori indisponibili erano ben nove: Milik, Adzic, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, McKennie, Vlahovic e Savona. Per evitare di avere la coperta troppo corta, com’è successo nell’ultima sfida dei bianconeri contro l’Aston Villa in Champions League, l'ex allenatore del Bologna ha dovuto pescare fra i tanti giovani dalla primavera e, per forza di cose, aggregarli in prima squadra. Il mister italo-brasiliano ha chiamato con se Pugno (attaccante), Owusu e Pappadopoulos (centrocampisti) e infine Pagnucco e Montero (difensori). Quest’ultimo ha un legame particolare con la squadra bianconera, dato che è figlio di Paolo Montero, ex difensore della Juventus tra il 1996 e il 2005 e allenatore della prima squadra dei bianconeri per le partite contro Bologna e Monza, sul finire della passata stagione.

Con la convocazione di Alfonso Montero in prima squadra, i figli d’arte della Juventus diventano ben quattro: Montero (appunto), Conceição, Thuram e Weah, tre dei quali hanno fatto la loro prima comparsa con la maglia bianconera già in questa stagione. Weah è un giocatore della Juventus già dall’estate scorsa, dopo che è stato acquistato acquistato per circa 12 milioni di euro dal Lille. Dopo la scorsa stagione, nella quale l’esterno destro americano non è riuscito a dimostrare tutte le sue reali qualità, quest’anno la musica è decisamente cambiata, come dimostrano i 4 gol e 2 assist messi a referto finora tra campionato e Champions League. L’americano porta un’eredità pesante, dato che è figlio del pallone d’oro 1995 George Weah. Khephren Thuram, invece, è figlio dell’ex bianconero e campione del mondo con la Francia Lilian Thuram, che ha militato nella Vecchia Signora tra il 2001 e il 2006 ed è stato anche compagno di squadra di Paolo Montero. Khephren, centrocampista francese classe 2001, è arrivato la scorsa estate dal Nizza per un totale di 20,6 milioni di euro, e ora è un inamovibile della mediana bianconera. Infine c’è Francisco Conceicao, arrivato in prestito dal Porto negli ultimi giorni di mercato.

L’ala destra portoghese, figlio di Sergio Conceicao, ex giocatore di Parma, Inter e Lazio, è senza dubbio uno dei preferiti del popolo bianconero, tanto che è stato votato dai tifosi come il miglior giocatore del mese di ottobre. Fino al 29 agosto, tra i figli d’arte dei bianconeri c’era anche Federico Chiesa, figlio di Enrico Chiesa, che però è stato ceduto al Liverpool per un totale di 15 milioni di euro.