Juventus-Bologna: le pagelle dei giocatori e i voti della partita

PERIN 6. Incolpevole sui gol, c’è su Dominguez.

DANILO 6,5. Dominguez lo impensierisce ma tiene botta. E trova l’assist per il 2-1.

GATTI 4,5. Soffre Castro, che lo anticipa e lo brucia in profondità. Si perde l’argentino sull’assist per il 2-0.

KALULU 4,5. Graziato sul contatto con Odgaard, esce con i tempi sbagliati sull’azione dell’1-0, si perde Pobega sul raddoppio.

CAMBIASO sv. Fuori al 14’ per problemi alla caviglia.

LOCATELLI 4. Si perde l’inserimento di Ndoye sul vantaggio ospite, colpevole sul secondo, quando rilancia senza guardare. Freuler lo manda a vuoto.

FAGIOLI 5. Suo il primo strappo, sua anche l’occasione per l’1-1 nel primo tempo, ma spara alto senza trovare la porta.

CONCEIÇAO 6,5. Il più creativo: sua l’iniziativa e il cross che porta al tiro alto di Fagioli, e il tiro murato in tuffo da Lucumi.

KOOPMEINERS 7. L’intuizione con cui libera Vlahovic per il sinistro al volo è una chicca: e la prima rete stagionale riapre il match.

WEAH 5. Se Ndoye giganteggia è perché fatica pure lui. Si sbatte ma non incide.

VLAHOVIC 6. Murato da Pobega, poi stoppato da Skorupski. Non punge ma non molla e avvia la ripartenza del 2-2.

ALL. MOTTA 5. Espulso per proteste e subito dopo il Bologna raddoppia: soffre l’incrocio con il passato, Italiano lo incarta come in due occasioni su tre nella passata stagione. Aggiusta la sfida con i cambi in tempo per salvarsi.

Rouhi 5. Entra per Cambiaso e soffre senza soluzione di continuità Ndoye.

Thuram 6,5. Con lui in mediana la Juve prende campo.

Yldiz 6. Vivace.

Mbangula 7. Cerca un rigore inesistente, la pareggia all’ultimo respiro.

Savona 6. Con il suo ingresso il Bologna non punge più.

Voto squadra 5

Marcello Giordano