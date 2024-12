Juventus cerca continuità dopo la vittoria sul Manchester City, sfida al Venezia

Una sensazione così, quella di avere appena vinto la partita della svolta, in casa Juventus è stata già vissuta due mesi e spiccioli fa: oggi è il successo contro il Manchester City a illuminare le prospettive e il futuro, allora era la rimonta vincente in casa del Lipsia, sempre in Champions League, e sempre alla vigilia di una gara casalinga di campionato considerata, sulla carta, pratica di poco conto, che questa volta sarà contro il Venezia, mentre dopo Lipsia fu con il Cagliari.

Ecco: con i sardi la squadra di Motta toppò e proseguì invece un periodo di effimeri entusiasmi e improvvisi avvilimenti. Onde non riaffermare il principio nietzschiano dell’eterno ritorno dell’identico (e, al di là della filosofia, per non continuare a perdere terreno da chi sta davanti), questa sera allo Stadium i bianconeri non hanno altro risultato che la vittoria: "Il successo di mercoledì l’abbiamo cercato, ottenuto e meritato – ha raccontato Motta – ma fa parte del passato. Si cancella, si mette alle spalle e si pensa al Venezia. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, la vittoria ci ha aiutato, ma in realtà ho visto bene la squadra anche quando non sono arrivati i successi: il nostro approccio deve essere sempre lo stesso, dovremo essere determinati e fare la nostra partita".

Cambiaso non è recuperato, fuori ci sono ancora Bremer, Cabal e Milik, a loro si è aggiunto Rouhi, ma tra i convocati tornerà Nico Gonzalez, al quale Motta potrebbe concedere alcuni minuti nel finale. Potrebbe riposare Conceição, ma più in generale non si esclude un minimo di turnover, considerando che martedì la Juventus ospiterà il Cagliari in Coppa Italia, e qui il tecnico, a domanda, risponde con un sorriso, un sassolino: "Prima le rotazioni non andavano bene, poi adesso mi chiedete se magari le farò. Vedremo, ma conta che chi inizia dia il massimo e chi entra alzi il livello".

E se Koopmeiners è "difficile da tenere fuori" e Vlahovic "ha sempre lavorato bene", ecco che McKennie si candida a una maglia da titolare in mezzo. A proposito, Motta in panchina non ci sarà, squalificato dopo l’espulsione con il Bologna; al suo posto si siederà Alexandre Hugeux, 40enne francese conosciuto ai tempi della Primavera del Psg: "Sarà la prima volta in cui non sarò con la squadra, ma non penso che questo inciderà. Di lui e dei ragazzi mi fido al 200%".

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, McKennie; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Arbitro: Giua

Tv: 20.45 Diretta Sky e Dazn