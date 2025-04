Juventus e Roma si sfidano all'Olimpico: in palio punti cruciali per la Champions League

Una volta valeva gli scudetti, adesso sia Juventus che Roma si accontenterebbero del quarto posto. Anche se Igor Tudor nega che quello di stasera all’Olimpico (20,45) sia uno spareggio per la Champions League: "È una partita certamente importante anche perché ci sono sempre meno punti in palio, ma non è decisiva. La Roma sta facendo bene e ha una serie di ottimi risultati, ma pensiamo a noi stessi e a fare una bella prestazione. Sono arrivato in un momento brutto – dice Tudor –, ma ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare e dobbiamo continuare su questa strada: non so quanto tempo serva ancora per stare meglio, ma già in allenamento sto vedendo cose interessanti".

Durante la rifinitura si è fermato Perin ed è stato convocato il giovane Daffara, mentre Gatti ne avrà per circa un mese. Ranieri invece cerca l’ottava vittoria consecutiva in campionato, con Hummels titolare dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione, e al posto dell’ex Dybala l’altro ex Soulè è favorito su Baldanzi.

Le probabili formazioni. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Colombo di Como.

Stadio e tv: Olimpico, ore 20,45, Dazn.