Juventus in pressing, Motta vuole Zirkzee

Salvate il soldato Motta. La Juventus si approccia al mercato di riparazione con alcune urgenze dettate dagli infortuni (Milik ha nuovi problemi, starà fermo altre due settimane almeno), soprattutto per quanto riguarda la difesa, e altre dalla necessità di convalidare la scelta del tecnico, magari con l’arrivo di un suo pallino. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, centravanti olandese molto atipico che Motta aveva al Bologna l’anno scorso e che dall’Emilia si è trasferito in Premier al Manchester United, dove però sta trovando poco spazio e non sta rendendo secondo le aspettative e il prezzo pagato dai Red Devils.

I soldi sono il punto cruciale anche in questa fase della trattativa (l’altro è Vlahovic, ma vien da pensare che il serbo non sia incedibile...). Zirkzee, partito in panchina ed entrato solo all’87’ anche ieri a Liverpool, sarebbe ovviamente felice di ritrovare il tecnico che lo ha portato all’attenzione del grande calcio, ma la Juve accetterebbe solo un prestito secco, mentre lo United punta a una cessione a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto.

Solo che la Juventus in estate ha già speso molto, senza ottenere risultati all’altezza in particolare dai 50 milioni per Douglas Luiz: il brasiliano potrebbe anche essere la chiave per sbloccare la situazione. Danilo piace al Napoli di Conte, ma i bianconeri chiedono tre milioni. Con Allegri era un punto fermo, con Motta è finito spesso in panchina e le...incrostazioni dovute agli ex sulle due sponde, da Conte a Giuntoli, di sicuro non agevolano una soluzione rapida della trattativa. L’unica buona notizia sono le condizioni di Francisco Conceiçao: gli esami hanno escluso lesioni.

Intanto, mentre Balotelli dopo la panchina di ieri in Lecce-Genoa ha fatto sapere via social di stare benissimo a livello fisico, in Inghilterra andrà sicuramenre Ben Godfrey: ieri l’Atalanta ha ufficializzato il prestito del difensore all’Ipswich Town, Il suo futuro sarà deciso a fine stagione. Il Parma invece ha chiuso per l’arrivo in difesa di Alessandro Vogliacco dal Genoa, in prestito con diritto di riscatto, e in difesa oggi accoglierà il norvegese Mathias Fjortoft Løvik dal Molde per le visite mediche, accordo per 5 milioni di euro e contratto fino a giugno 2029 per il norvegese. La Roma sembra interessata a Federico Chiesa, il Torino sull’italiano del Chelsea Casadei.

