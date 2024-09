Juventus, Koopmeiners: “Siamo gruppo forte. Il mio gol? Arriverà”

Torino, 29 settembre 2024 – Dopo tre zero a zero consecutivi la Juve di Thiago Motta si è sbloccata. Netto successo contro il Genoa, tenendo ancora la porta inviolata ma trovando produzione offensiva e gol. Ritrovato Vlahovic, sempre che sia mai stato in crisi, in generale ritrovata la fluidità di manovra e la qualità della fase di possesso, con tante soluzioni per creare un vantaggio offensivo. Esterni ficcanti, mediani incursori, difensori che impostano: la Juve c’è. Manca ancora il gol di Teun Koopmeiners ma l’olandese sta tornando simile alla versione di Bergamo, cioè un tuttocampista nato, con anche l’assist per il raddoppio di Vlahovic. Peccato abbia cestinato la rete da due passi, ma la crescita della prestazione c’è.

Koopmeiners: “Il gol arriverà”

Grande prestazione della Juventus che si è presa un sabato di vetta con 12 punti, in attesa del Napoli, ma ha ritrovato soprattutto il sorriso di un gioco ritrovato, di nuovo pimpante e ficcante, fluido, intenso nel pressing in avanti e sulle seconde palle. Soprattutto, si sono viste ottime rotazioni in avanti per non dare punti di riferimento, smarcamenti utili contro una formazione chiusa come il Genoa anche se il gol del vantaggio è stato frutto di un rigore. Da lì tutto è diventato più semplice. Ottima, dunque, la solidità del gruppo: "Siamo una squadra forte e unita, per noi il motto è uno per tutti e tutti per uno – le parole di Koopmeiners a Sportmediaset – Si può parlare di tattica e tecnica ma se non c'è il gruppo non vai da nessuna parte. Stiamo migliorando, ma ci sono delle cose che possiamo fare ancora meglio". A Koop manca ancora il gol. A Genova l'olandese ne ha sprecato uno facile di piatto, ma ha trovato l'assist per il raddoppio di Vlahovic. La rete arriverà: "Sono soddisfatto dell'assist, ma conta di più il risultato di squadra e vogliamo vincere tutte le partite. Gli ultimi risultati non ci avevano reso del tutto soddisfatti anche se le prestazioni sono sempre state positive". E non c'è preoccupazione per il gol mancato: "Il gol arriverà, ovviamente voglio segnare ma la prima cosa è giocare per la squadra. E' meglio vincere piuttosto che fare gol e perdere. Sicuramente segnerò, non so quando ma arriverà". Insomma, il gruppo viene prima di tutto ed emerge già una certa leadership di Koopmeiners. D'altronde è costato 60 milioni e la Juve si aspetta diventi uno dei top player della squadra: "Comunicare in campo è molto importante e aiuta i compagni, mi piace farlo". Archiviata Genova, ora è tempo di pensare al Lipsia per dare seguito alla vittoria contro il Psv alla prima giornata di Champions e tentare l'accesso agli ottavi di finale con i primi otto posti in classifica. Si gioca in Germania mercoledì alle 21.