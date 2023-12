"Juventus: Procura di Roma avvia nuovo fascicolo su bilancio 2022"

La Procura di Roma, che venerdì scorso ha notificato l’atto di chiusura delle indagini relativa alle plusvalenze e manovra stipendi, ha avviato un nuovo fascicolo sul bilancio approvato al 30 giugno del 2022 dalla

Juventus. Nel nuovo procedimento, che vedrebbe coinvolti gli ex vertici del club bianconero, finiranno gli atti che la Procura ha chiesto di acquisire il 6 dicembre scorso. In una nota la società aveva affermato di avere appreso che a Roma "pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 codice civile (false comunicazioni sociali ndr) in ordine al bilancio al 30 giugno 2022" aggiungendo che la società "non risulta indagata". Dal punto vista sportivo, il nuovo filone non dovrebbe comportare rischi per il club bianconero.