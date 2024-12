Juventus trionfa in Champions: 2-0 al Manchester City, Vlahovic e Danilo protagonisti

La gelida serata di Champions allo Stadium ha riportato il sorriso in casa Juve. Se i guai hanno di solito il brutto vizio di presentarsi a grappolo, nulla vieta che anche i benefici lo facciano.

Il 2-0 al City ha avuto quasi il senso della liberazione: la Signora si è tolta di mezzo la zavorra della pareggite, Vlahovic ha rimesso il turbo, è bastato poi presentarsi finalmente con qualche opzione in più a livello di effettivi, che il gol che ha chiuso la sfida è arrivato proprio grazie al guizzo congiunto di due neo entrati, McKennie e Weah. Poi, altre ciliegine: aver smontato tatticamente niente meno che Guardiola, e aver tenuto a secco Haaland.

Bianconeri ritrovati e rilanciati, quindi. Con addirittura la possibilità di agguantare gli ottavi della Grande Coppa senza passare dalle forche cadine dei playoff. Gli ultimi due impegni contro Bruges e Benfica saranno a gennaio: c’è tempo. Intanto, Thiago Motta punta a incamerare più punti possibili in campionato, ben sapendo che la classifica non è ancora pari alle aspettative. Gli impegni contro il Venezia domani, e contro il Monza il 22, non possono che far sperare in una doppia vittoria. Così come si vuole il massimo dagli ottavi di Coppa Italia, martedì 17 in casa contro il Cagliari. Si cerca soprattutto continuità, anche per arrivare lanciati alla partita del 29 dicembre contro una Fiorentina senza limiti.

Contro i Citizens, la Juve ha mostrato anche un nuovo volto. Per una volta, ha rinunciato al possesso palla ’preventivo’ per lasciare il pallino agli inglesi: palleggiatori sublimi, ma di fronte si sono trovati una difesa a tutta prova e un Di Gregorio in stato di grazia. Difficile dire se questo piano tattico possa essere riproposto, ma già averlo attuato con successo costituisce un pieno di autostima.

Un ulteriore sorriso si spande alla Continassa per il pieno ritorno in gruppo di Nico Gonzalez, che era assente per la lesione muscolare dal 2 ottobre. L’esterno argentino scalpita per riprendersi un posto che in pianta stabile è stato conquistato poi da Conceiçao sulla destra, e c’è ora curiosità per come lo scacchiere varierà.

La seratona di Champions ha inoltre riproposto un Danilo ai livelli delle ultime stagioni, quelle di un giocatore imprescindibile. Il capitano ha precisato dopo la vittoria che rimarrà almeno fine a giugno, e la notizia ha ulteriormente galvanizzato il mondo bianconero, che in novanta minuti e rotti è salito di una manciata di tacche, quanto a umore e speranze.

Motta ha avuto parole di elogio per tutti i suoi, mercoledì. Dicendo anche di non essere "fissato" con un’idea di calcio, e cercando invece unicamente la competitività massima della squadra. Anche in campionato la Signora – ancora imbattuta – cerca il riscatto. E poi, quasi tutto può succedere.