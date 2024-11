Kalulu beffato. Energia Thuram . Koop senza acuto

DI GREGORIO 6,5. David non perdona, su Zhegrova ha riflessi d’autore.

CAMBIASO 6,5. Dirottato a sinistra, difetta un po’ in precisione ma si riscatta con la cavalcata che porta al rigore.

GATTI 6. Sbroglia con risolutezza.

KALULU 5,5. Sul gol di David sovrastima i poteri del proprio tackle.

CABAL 6. Da applausi l’apertura di 50 metri per Conceiçao, così come il dialogo con Yildiz, però soffre Zhegrova che sull’1-0 gli scappa.

LOCATELLI 6. Con Thuram assaltatore scelto, tocca a lui tamponare e vigilare.

THURAM 6,5. Fisicità debordante per tentare incursioni in serie.

CONCEIÇAO 6,5. Chico prova a pungere, ma copre pure. Lo svantaggio parte da una palla persa in attacco, si procura poi il rigore saettando in area.

KOOPMEINERS 6. Gamba doc, tocco pure. Ma perché arriva al tiro solo col contagocce?

YILDIZ 6,5. Ha l’argento vivo addosso, Cabal lo innesca a più riprese. Ma gli manca l’acuto.

VLAHOVIC 7. I palloni giocabili si contano sulle dita di mezza mano, però sa rendersi sempre molto pericoloso. Glaciale sul rigore.

ALL. MOTTA 6,5. Apparecchia una Juve frizzante, che non si scompone dopo l’immeritato svantaggio. In avanti servono però idee più chiare.

McKennie 6.5. Dà solidità, Weah 6. Lucido. Savona 6. Subito pronto. Mbangula sv.

Voto squadra 7.

p.g.