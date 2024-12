Kalulu, errore fatale. Locatelli prezioso. Cambiaso sfortunato

DI GREGORIO 6. Bene su Kean nel secondo tempo.

SAVONA 6. Scolastico, ma la scuola è buona.

GATTI 6. Non ha un riferimento preciso, può farsi valere in seconda battuta.

KALULU 5,5. Per quasi tutta la gara è garanzia, ma il "quasi" è letale: evidente l’errore di marcatura sul gol di Kean.

MCKENNIE 6,5. Da terzino sinistro rende difficili le letture dei viola.

LOCATELLI 6,5. Pesa tanto nell’economia di entrambe le fasi. Va a centimetri dal gol a fine primo tempo.

THURAM 7,5. La doppietta, peraltro splendida, impreziosisce un’ottima prestazione.

CONCEIÇÃO 6,5. Parisi lo segue a tutta fascia in un duello di velocità e movimento, calcetti e provocazioni. Il portoghese fa di tutto, il viola regge.

KOOPMEINERS 6. Utile, non eccelso. Suo l’assist per il raddoppio di Thuram, anche se il tocco di Cataldi è decisivo per fargli arrivare la palla sui piedi.

MBANGULA 6. Preferito a Yildiz, mette in difficoltà difensiva Dodò. Quando il brasiliano prende coraggio fatica e cala.

VLAHOVIC 6. De Gea gli toglie dalla porta il pallone del possibile 2-1 e, di nuovo, non riesce a festeggiare il primo gol da ex ai viola.

ALL. MOTTA 6,5. Striglia la squadra dopo l’1-1 riportandola sulla pista giusta. Tradito da un episodio casuale.

Cambiaso 5. Più per sfortuna che per colpa, scivola nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, il 2-2 nasce lì. Yildiz 6,5. Vivace e pericoloso. Nico Gonzalez 5,5. Ha la palla del terzo gol, non la sfrutta. Fagioli, Douglas Luiz sv.

Voto squadra 6,5

Lorenzo Longhi