Kolo Muani: "Convinto da Motta". Milan all’inglese: ecco Walker

"Sono molto felice di essere qui, in un club leggendario. Fiero di indossare questa maglia e giocare davanti a questi tifosi". Firmato Kolo Muani. Adesso è uffciale: la trattativa praticamente definita il 15 gennaio si è chiusa ieri, l’attaccante arriva in prestito dal Psg (fino al prossimo 30 giugno) e indosserà la maglia numero 20. Decisiva la “spinta“ di Thiago Motta: "Ho parlato a lungo con il mister che mi ha spiegato nel dettaglio la sua filosofia di gioco e mi ha convinto a firmare per la Juventus – racconta il calciatore –. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e scendere in campo". Attaccante centrale o esterno, questo lo si capirà forse già domani a Napoli dove Kolo Muani potrebbe disputare i suoi primi minuti in serie A. Se al posto di Vlahovic o accanto al serbo lo stabilirà l’allenatore. Diffcile però immaginare che Dusan possa accettare la terza panchina di fila, la qual cosa porterebbe ad una frattura insanabile con tecnico e società. Anche se al momento acquirenti per Vlahovic non ci sono.

Juventus scatenata in questi ultimi dieci giorni della sessione invernale di mercato: mentre è attesa per oggi la maxiofferta da 65 milioni del Manchester City per Cambiaso, i bianconeri hanno definito l’ingaggio del jolly difensivo (centrale, ma può giocare anche a sinistra) Renato Veiga. Il portoghese classe 2003 arriva dal Chelsea in prestito oneroso a 5 milioni, senza diritto di riscatto. Ma non è tutto: sempre a titolo temporaneo il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli vorrebbe prendere Lloyd Kelly del Newcastle, ma c’è da registrare un ritorno di fiamma per Jean-Clair Todibo. E restano in piedi altre trattative: quella per l’austriaco Kevin Danso del Lens e l’altra per David Hancko del Feyenoord.

Giornata di annunci e di firme anche in Casa Milan: ecco il quarto inglese in “rosa“, Kyle Walker, arrivato nel mattino da Manchester e poi affacciatosi in sede nel pomeriggio. Contratto fino a giugno con diritto di riscatto a 5 milioni e possibile nuova scadenza nel 2027. Adesso l’obiettivo si sposta sull’attacco, visto che anche la sfida di Champions con il Girona ha evidenziato ancora una volta l’assenza di un vero e proprio uomo d’area: il messicano Santiago Gimenez è il primo nome della lista, nonostante la doppietta realizzata dal giocatore in Champions con la maglia del Feyenoord e quel suo gesto quasi a voler dire "io resto qui". Il Milan sembra in vantaggio sul Marsiglia, in Olanda si vocifera di 35 milioni messi sul piatto, ma molto dipenderà anche dalle eventuali uscite. E qui cominciano i problemi: Emerson Royal non è più sul mercato (Galatasaray e un paio di club inglesi si erano fatti avanti) visto che l’infortunio rimediato dal terzino col Girona è serio (lesione al polpaccio, due mesi di stop). Strahinja Pavlović non ha accettato la corte del Fenerbahce (che ha virato su Skriniar) ma i suoi agenti sono a Milano. E c’è un’offerta dello Stoccarda per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Monza invece continua a corteggiare Luka Jovic che però non sembra essere convinto. E finché non si piazzano gli esuberi sarà difficile chiudere altre operazioni in entrata.

Solo apparentemente alla finestra l’Inter. Un occhio al presente (se dovesse partire Buchanan si punterebbe su Zalewski), un altro al futuro, con Donnarumma nel mirino visto che il rinnovo dell’azzurro col Psg non sembra essere una priorità per i francesi. Con Frattesi che resta in bilico, la Roma continua a premere anche se la richiesta dei nerazzuri (45 milioni) non è alla portata. Il Napoli rallenta per Garnacho, troppi 65 milioni: si prova adesso con Adeyemi, 23 anni, dal Borussia Dortmund.