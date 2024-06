Koop, la Juve ora offre tre Millennials. Huijsen, Iling e Kean per convincere la Dea

L’affare Teun Koopmeiners probabilmente si sbloccherà solo dopo gli Europei. La vetrina continentale potrebbe infatti impennare ulteriormente il valore di mercato del tuttocampista dell’Atalanta, atteso protagonista annunciato con la maglia arancione della sua Olanda. La dirigenza nerazzurra non ha fretta di chiudere. Arriveranno offerte dalle big inglesi, su tutte attesa quella del Liverpool che ha affidato la panchina al tecnico olandese Arne Slot che ha svezzato il trequartista nell’AZ 67. Ma in questo momento RoboKoop sembra molto più vicino alla Juventus, con cui avrebbe già da mesi una pre intesa, per un ricco (ma non ricchissimo pensando agli stipendi in Premier League) quinquennale da 4 milioni netti iniziali, a salire progressivamente fino a 6. Il ds bianconero Giuntoli aveva già provato a portare il giocatore olandese a Napoli nel 2021: poi dopo il suo addio al club azzurro era arrivata un’altra offerta da De Laurentiis nell’agosto scorso, un’offerta da 48 milioni, respinta dalla Dea. Che adesso valuta il suo gioiello, dopo una stagione da 15 gol, intorno ai 70 milioni.

Negli anni scorsi l’Atalanta ha comprato dalla Juventus prima Romero e poi Demiral, due acquisti da 40 milioni complessivi, e ha ceduto per un cifra di poco inferiore Kulusevski ai bianconeri. Le due dirigenze hanno un ottimo rapporto, storicamente, e si stanno sentendo anche per altri possibili affari in ottica presente e per il futuro prossimo. La Signora, che ha già chiuso con l’emergente Di Gregorio, vorrebbe mettere in porta dal 2025 il talento di Marco Carnesecchi: i rumors su una probabile partenza di Szczesny verso gli ingaggi faraonici degli arabi dell’Al Nassr dell’ex compagno CR7 potrebbero imprimere un’accelerazione all’idea Carnesecchi? Si parlerà anche di questo sull’asse Torino-Bergamo. Ma intanto in cima all’agenda bianconera c’è Koopmeiners. La Juventus potrebbe inserire nell’operazione tre millennials che piacciono all’Atalanta, in tre ruoli dove Gasperini ha bisogno di rinforzi. Si tratta del 19enne difensore centrale Dean Huijsen, per rimpiazzare l’infortunato Scalvini, del 21enne esterno sinistro Samuel Iling Junior, al posto del deludente olandese Bakker, e del 24enne attaccante Moise Kean, per avere un centravanti di ruolo come riserva di Scamacca. Tre giovani già pronti nell’immediato, ma con ampi margini di miglioramento che il maestro Gasperini potrebbe plasmare e far esplodere.