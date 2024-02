"La Premier League tiene d'occhio Federico Chiesa: il Liverpool interessato al talento bianconero"

La Premier nel futuro di Federico Chiesa? Troppo presto per dirlo, ma sicuramente c’è attenzione nei confronti della punta bianconera. C’è il Liverpool, secondo gli inglesi di “HITC”, che monitora l’attaccante figlio d’arte. I Reds potrebbero considerarlo per il dopo-Salah, visto che l’egiziano è tentato in estate dalla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, con l’Al Ittihad in prima fila. Chiesa è in scadenza con i bianconeri nel 2025 e la trattativa per il rinnovo sarebbe in fase di stallo, per quanto la volontà del club sarebbe quella di trovare un accordo per non correre poi il rischio di perderlo a zero. Se però non si arrivasse a un’intesa, allora Chiesa potrebbe essere messo sul mercato e a quel punto il Liverpool si farebbe avanti, anche se dovrebbe fare i conti con la concorrenza di Psg e Bayern Monaco, gli altri due club sulle tracce del giocatore.

Nel frattempo, ’Fede’, dopo la botta al piede rimediata nel derby d’Italia contro l’Inter ha ripreso gli allenamenti. Il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff continuano a monitorare le condizioni dell’attaccante e di Dusan Vlahovic, ma le sensazioni sono contrastanti: il primo si è allenato insieme ai compagni e ha smaltito completamente la botta subita al piede destro, mentre il secondo ha svolto un lavoro differenziato dopo le noie muscolari accusate all’adduttore. Il serbo quindi resta in forte dubbio per la sfida casalinga di lunedì contro l’Udinese, ma se non altro il tecnico ritroverà Milik, il quale tornerà dopo aver scontato il turno di squalifica.