L’addio ai rossoblù del condottiero dello storico pass Champions. Farioli sulla panchina dell’Ajax fino al 2027. Motta, scatto verso la Juve. Pioli via dal Diavolo

Dopo il bagno di folla di mercoledì sera per la parata della squadra volata in Champions, ieri la doccia fredda per i tifosi del Bologna, certo temuta, ma non per questo meno traumatica: Thiago Motta non sarà più l’allenatore, e la stagione della meravigliosa avventura tra le big d’Europa dovrà contare su un altro condottiero.

"Grazie a Bologna, mi hai reso un uomo fiero e felice", ha postato ieri il tecnico, provando ad accommiatarsi nella maniera meno scioccante possibile dopo la grande impresa. C’è la Juve ad attendere il nuovo guru, con l’onore e l’onere di aprire un’era, quella del dopo Allegri.

A convincere Motta, i tre milioni e mezzo di euro più bonus netti a stagione riportati sul contratto biennale (con opzione per un terzo anno) che si appresta a firmare, e l’eccitante missione di riportare stabilmente in alto la Signora dopo un percorso tormentatissimo. La concreta genialità di Motta è considerato forse l’unico lasciapassare per sogni assimilabili a quelli del passato, per i bianconeri.

Ieri è stato anche il giorno della certezza dell’addio di Pioli al Milan. Dopo quasi cinque stagioni, impreziosite da uno scudetto e da un approdo alle semifinali di Champions, l’allenatore emiliano lascia il Diavolo e la separazione sarà consensuale, con un anno di anticipo sulla scadenza sul contratto. La sua partenza scatena un domino estivo sulle panchine delle big di A, con implicazioni all’estero. Al Milan potrebbe arrivare De Zerbi, ma non è tramontata l’ipotesi Fonseca. Pioli, poi, potrebbe finire davvero al Napoli, sempre che De Laurentiis non riesca a piazzare il colpaccio Conte. Che pure piacerebbe non poco al Milan. E c’è poi la grande variabile di Gasperini, fresco dello storico trionfo di Europa League. "Ora è come avere una moglie e dei figli e vedere una donna bellissima", ha detto Gasp, facendo intendere che una big lo vorrebbe: probabilmente proprio il Napoli.

Nel rebus dei tecnici entrano anche Italiano e Palladino, nomi caldi per il Bologna: ma i rossoblù potrebbero puntare al ritorno in panchina dello stesso Pioli. Chi è sicuramente ’on fire’ è Francesco Farioli, nuovo allenatore dell’Ajax. Il 35enne toscano, che nell’ultima stagione ha portato il Nizza al quinto posto nella Ligue 1, ha firmato un triennale coi Lancieri.