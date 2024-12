Le pagelle. McKennie non brilla, Weah è spento

DI GREGORIO 5,5. Inattivo, quando vola su una legnata di Andersen lo salva la traversa, sui gol non può nulla.

SAVONA 5. Il modo in cui contrasta Ellertsson sul gol è un caso da manuale di come non si marca.

GATTI 6. Prima rete stagionale, attento dietro.

KALULU 6,5. Preciso in ogni chiusura, non è dagli uomini di cui si prende cura che arrivano i pericoli.

DANILO 5,5. Da terzino, pur a sinistra, difende con maggiore efficacia che da centrale, non mancano sbavature.

MCKENNIE 5. Jolly di coppa, stavolta ha poca possibilità di inserirsi e non riesce a farsi notare nemmeno.

THURAM 6,5. C’è la sua testa di sponda sul gol di Gatti, c’è il suo corpo a murare una pericolosa conclusione di Busio, non va lontanissimo dal gol nella ripresa.

WEAH 5. La corsa c’è, ma è più quello che manca. Dopo il pari lo rileva Conceição per dare verve a destra.

KOOPMEINERS 5,5. Non bastano le parabole da corner a portarlo nel vivo di un gioco nel quale ancora non si trova.

YILDIZ 6,5. Prende calci, ha idee, non lesina recuperi. Un tocco di mano ininfluente gli costa l’annullamento del 2-0.

VLAHOVIC 5,5. Un ottimo riflesso di Stankovic nella ripresa gli toglie il gol. Lo salva il rigore.

ALL. MOTTA 5. Assiste dalla tribuna a una sconfitta che fa malissimo.

Conceição 6. Non gli possono chiedere miracoli, ma ci prova. Douglas Luiz 5,5. Si rivede quando serve riprendersi la gara. Fagioli sv. Nico Gonzalez sv. Locatelli sv.

Voto squadra 5

Lorenzo Longhi